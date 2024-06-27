Рынок акций РФ в четверг вернулся к росту вслед за нефтью

Индекс РТС поднялся к уровню месячной давности за счет укрепления рубля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вернулся к росту вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась до $86 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс МосБиржи закрепился выше 3150 пунктов после утреннего отката в район 3120 пунктов, индекс РТС на закрытие сессии подскочил к уровню месячной давности за счет укрепления рубля. Лидировали в росте бумаги ПАО "Полюс" (+1,5%) и Сбербанка (+1,2%), также отскочил вверх Polymetal (+0,6%) после 2-дневного падения из-за решения компании получить делистинг с МосБиржи.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3150,32 пункта (-0,04%, минимум сессии - 3122,08 пункта), индекс РТС подскочил до 1168,05 пункта (+3,3%); динамика цен blue chips на бирже оказалась смешанной в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июня, составил 84,964 руб. (-2,8424 рубля).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,5%), Сбербанка (+1,2% и +1,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), бумаги "ММК" (+1,2%), "НЛМК" (+1%), "МТС" (+0,9%), Polymetal (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме повторном годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,17 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Всего выплаты за 2023 год составят 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб./а. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года решено оставить нераспределённой. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 9 июля.

Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2023 год в 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 16 июля. МТС на 42,09% принадлежит ПАО АФК "Система". Free float - 49,97%.

Подешевели акции "Мечела" (-2,6%), "Норникеля" (-1,7%), ВТБ (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Магнита" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ сохраняет повышенную волатильность из-за колебаний валютных курсов - юань, например, в четверг падал в район 11,4 руб. Из позитивных моментов можно выделить устойчивость цен на нефть выше $85 за баррель Brent. Сырьевым активам сопутствовал откат индекса доллара DXY от локальных вершин.

Внешний фон был неоднозначным: в индексах КНР после отскока возобновилось активное снижение, на европейских и американских площадках наблюдалась сдержанно позитивная динамика. Финальная квартальная оценка роста ВВП США улучшена до 1,4% с предварительных 1,3%.

В пятницу продолжится саммит лидеров ЕС, на американском рынке выйдут данные по потребительским расходам за май. Корпоративный новостной фон в России будет насыщенным: целый ряд компаний (в том числе "Русагро", "Аэрофлот", "Сургутнефтегаз") проведут годовые общие собрания акционеров, посвященные дивидендным выплатам, напомнил эксперт.

"Конец недели, как правило, является периодом низкой активности покупателей из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные, однако если рубль перейдет к ослаблению после прохождения пика фискальных платежей, динамика пятницы может оказаться умеренно повышательной. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 июня - 3075-3175 пунктов", - считает Бахтин.

Что касается укрепления рубля в четверг, тот тут, вероятнее всего, могли сказаться дополнительные продажи валюты, связанные с подготовкой к пику налоговых платежей. Сезонный спрос на валюту и смягчение порога репатриации экспортной выручки пока почти не отразились на курсе рубля. Вероятно, ситуация начнет меняться в первых числах июля, заключил представитель "БКС МИ".

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, индекс МосБиржи в четверг смог отыграть утренние потери и вернуться в район 3150 пунктов. Давление на рынок акций оказывала новая волна укрепления рубля в преддверии пика налогового периода, а также рост доходностей более консервативных финансовых инструментов.

В июле состоится очередное заседание ЦБ РФ. Не исключено, что регулятор повысит ключевую процентную ставку. На этом фоне коррекция на рынке акций может усилиться, однако, вероятно, будет частично компенсирована притоком ликвидности от выплаченных дивидендов. В пятницу решение по дивидендам будут принимать акционеры ВТБ, АФК "Система", "Роснефти", "Группы Астра" и других компаний.

В четверг в США вышла статистика, которая оказалась лучше ожиданий и улучшила настроения на мировых площадках и, в частности, на российских. Повышение аппетита к риску у инвесторов обеспечило позитивную динамику российских индексов во второй половине дня.

Цены на нефть стратегически поддерживают действующая политика ОПЕК+, а также геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке. Текущий конфликт между Израилем и "Хезболлой" в случае дальнейшей эскалации может затронуть и другие страны, в частности, такого крупного игрока на рынке нефти, как Иран, отметил Яковлев.

Рубль продолжит поддерживать жесткая монетарная политика Банка России и ее возможное ужесточение. Не исключено, что уже на ближайшем заседании регулятор повысит ставку с шагом 200 б.п., что увеличит привлекательность консервативных финансовых инструментов, будет стимулировать граждан больше сберегать, а также снизит потребительский спрос и, соответственно, спрос на импорт. При этом ЦБ РФ наравне с ужесточением монетарной политикой ослабляет поддержку рубля, снижая объемы продажи валютной выручки в рамках бюджетного правила. Также правительство недавно снизило объем обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами с 80% до 60%, напомнил представитель УК "Первая".

Аналитики "Риком-Траста" отметили акции ВТБ (2,14 копейки), которые забуксовали после 2-дневного активного роста, а ориентиром для бумаг остается диапазон 2,2-2,3 копейки.

"Технически бумаге есть куда двигаться. Дневное закрепление над уровнем 2 копейки в ближайшие несколько дней дает повод для преодоления уровня в 2,2 копейки, где имеется сильное сопротивление. Раньше этот уровень выступал в качестве поддержки, и в мае она была пробита на волне всеобщих распродаж", - отмечают эксперты.

Через две недели, как известно, МосБиржа приостановит торги акциями ВТБ из-за их обратного сплита с коэффициентом 5000:1. С 15 июля акции будут торговаться по текущим ценам с учетом коэффициента в районе 100 руб. за бумагу. С одной стороны, обратный сплит - чисто техническое решение, которое не влияет на капитализацию. С другой - для инвесторов и биржевого престижа бумаг ВТБ в целом это позитивное событие. Поэтому рекомендуется держать бумаги ВТБ среднесрочно, до 9 июля позитивный сантимент в инструменте может сохраниться, что будет вынуждать некоторых "медведей" закрывать часть своих позиций, считают в "Риком-Трасте".

По словам заместителя руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игоря Додонова, давление на цены рисковых активов оказывают не самая благоприятная макростатистика по ряду стран, а также сохраняющаяся неопределенность в отношении политики ведущих центробанков, прежде всего ФРС.

Так, по словам члена совета управляющих Федрезерва Лизы Кук, регулятор, вероятно, сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда в США, хотя сроки такого шага будут зависеть от динамики экономических данных. В то же время другой представитель ФРС Мишель Боуман в недавнем своем выступлении не исключила, что ставки в Штатах могут быть вновь повышены, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится. На таком фоне внимание инвесторов направлено на пятничную публикацию индекса PCE Core в Штатах, за которым традиционно внимательно следит американский ЦБ при оценке инфляционных рисков. Пока же трейдеры, согласно CME FedWatch Tool по-прежнему рассчитывают на первое снижение ключевой ставки ФРС в сентябре, оценивая вероятность этого более чем в 60%, отмечает эксперт.

Для рынка акций РФ позитивным фактором остаются относительно высокие цены на нефть, закрепившиеся выше отметки $85 за баррель марки Brent, но этого явно недостаточно, чтобы побудить инвесторов к продолжению покупок, считает Додонов.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи удерживается выше уровня 3100 пунктов, что оставляет шансы на возобновление повышения к следующему сопротивлению 3270 пунктов, заключил представитель "Финама".

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,5-1,1%, DAX подрос на 0,3%) и в США (индексы к 18:50 изменились на 0,1-0,2%).

Давление на мировые рынки акций оказывают сочетание слабых статданных, отсутствие масштабных экономических стимулов и ясных прогнозов для денежно-кредитной политики.

Негативным фактором для фондовых индексов, в частности, стало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман о том, что регулятору, возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится.

Розничные продажи в Японии в мае выросли на 3% в годовом выражении и повысились на 1,7% в помесячном. В апреле рост составлял 2% и 1,2% соответственно.

Тем временем, в четверг Минторг США в своей финальной оценке улучшил рост ВВП США в I квартале до 1,4% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены пытаются продолжить рост после локальной коррекции на азиатской сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $86,0 за баррель (+0,9% и +0,3% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $81,54 за баррель (+0,8% и +0,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, запасы бензина - на 2,65 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 377 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции SFI (+8,6%), ПАО "Южуралникель" (+5,5%), "Арсагеры" (+4,7%), "Аптечной сети 36,6" (+2,4%).

Акционеры ПАО "Россети Московский регион" (+1,5%, до 1,297 рубля) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 0,14282 рубля на бумагу (дивдоходность составляет порядка 11% годовых). Закрытие реестра акционеров под выплаты - 5 июля 2024 года.

Подешевели акции ПАО "РБК" (-6,9%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (-6,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (-5,3%), бумаги банка "Уралсиб" (-4,3%), ПАО "Софтлайн" (-4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,5%), "Росгосстраха" (-3%), "Группы ЛСР" (-2,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,7%).

Выручка ПАО "Диасофт" (-0,4%) по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) составила 9,14 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с показателем 2022 года, сообщила компания. Чистая прибыль выросла на 16%, до 3,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,46 млрд рублей (из них 14,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,59 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,54 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").