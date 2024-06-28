Рубль утром растет к юаню перед перечислением в бюджет налоговых выплат

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в пятницу; рубль растет перед тем, как компании-экспортеры перечислят в бюджет налоговые выплаты. Единый день уплаты налогов в июне приходится на сегодняшний день, 28 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,468 руб. (-5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В четверг курс юаня предпринял еще одну попытку опуститься к 11 руб., но к концу торгового дня давление продавцов традиционно ослабло, позволив китайской валюте завершить торговую сессию чуть выше отметки 11,5 руб. Объемы торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" превысил 18 млрд юаней, взлетев к максимумам июня на активизации реализации валюты перед налоговыми выплатами. (...) Вчера Банк России сообщил, что сокращает во втором полугодии балансирующие операции по продаже юаней до 8,4 млрд руб. (фактический объем, как и ранее, будет корректироваться на объемы продажи/покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила). В сочетании с ослаблением требований по реализации валютной выручки крупными экспортерами, принятых ранее, уменьшение навеса предложения юаней на рынке может скомпенсировать ограниченность спроса со стороны импортеров, вызванное сохраняющимися затруднениями с проведением трансграничных платежей. И предотвратить дальнейшее, не вполне обоснованное, с нашей точки зрения, укрепление рубля в середине лета, с постепенным снижением волатильности и возвратом юаня в диапазон 12-13 руб., более оправданный с экономической точки зрения. Сегодня целевым диапазоном по паре юань-рубль видим 11,4-12 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу утром на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по московскому времени увеличились на 0,64% - до $86,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра подорожали на 0,76% - до $82,38.

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics. В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.