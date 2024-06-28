Мартина Чун возглавит S&P Global

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мартина Чун станет новым главным исполнительным директором международной корпорации S&P Global Inc., говорится в пресс-релизе компании.

Чун начала работать в S&P Global в 2010 году, сейчас она возглавляет рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Она вступит в новую должность 1 ноября, сменив на этом посту уходящего на пенсию Дугласа Питерсона. Питерсон останется в совете директоров до мая следующего года.

Новым главой рейтингового агентства станет Ян ле Паллек, в настоящее время занимающий пост исполнительного управляющего директора и главы отдела мировых рейтинговых услуг в S&P Global Ratings.

Акции S&P Global подешевели на 0,1% на дополнительной сессии в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 1,9%, до $140,5 млрд.