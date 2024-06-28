Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,79%, на Аи-92 - на 2,96% за неделю
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,79% - до 62522 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,96%, до 53089 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|24.06.2024
|25.06.2024
|% к пр. д.
|26.06.2024
|% к пр. д.
|27.06.2024
|% к пр. д.
|28.06.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|59665
|60189
|0,88
|60683
|0,82
|61519
|1,38
|62522
|1,63
|4,79
|Регуляр-92
|51565
|50801
|-1,48
|51277
|0,94
|52155
|1,71
|53089
|1,79
|2,96
|ДТ-летнее
|61166
|60766
|-0,65
|61046
|0,46
|61263
|0,36
|61318
|0,09
|0,25
|Мазут топочный
|31933
|32741
|2,53
|33599
|2,62
|30921
|-7,97
|30305
|-1,99
|-5,1
|Авиатопливо
|79328
|78690
|-0,8
|78967
|0,35
|77279
|-2,14
|79342
|2,67
|0,02
|СУГ
|18822
|18235
|-3,12
|18375
|0,77
|18611
|1,28
|18500
|-0,6
|-1,71
Цены приведены по национальному индексу.