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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,79%, на Аи-92 - на 2,96% за неделю

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,79% - до 62522 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,96%, до 53089 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

24.06.2024 25.06.2024 % к пр. д. 26.06.2024 % к пр. д. 27.06.2024 % к пр. д. 28.06.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 59665 60189 0,88 60683 0,82 61519 1,38 62522 1,63 4,79
Регуляр-92 51565 50801 -1,48 51277 0,94 52155 1,71 53089 1,79 2,96
ДТ-летнее 61166 60766 -0,65 61046 0,46 61263 0,36 61318 0,09 0,25
Мазут топочный 31933 32741 2,53 33599 2,62 30921 -7,97 30305 -1,99 -5,1
Авиатопливо 79328 78690 -0,8 78967 0,35 77279 -2,14 79342 2,67 0,02
СУГ 18822 18235 -3,12 18375 0,77 18611 1,28 18500 -0,6 -1,71

Цены приведены по национальному индексу.

СПбМТСБ бензин
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