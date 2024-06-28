Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,79%, на Аи-92 - на 2,96% за неделю

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,79% - до 62522 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,96%, до 53089 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.