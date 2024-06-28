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ЦБ с 1 сентября снова повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 1 сентября снова повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, говорится в сообщении ЦБ.

Такое решение регулятор объясняет необходимостью ограничения роста долговой нагрузки граждан и накопления макропруденциального запаса капитала банков.

ЦБ отмечает, что темпы роста необеспеченных потребительских кредитов ускорились: в мае задолженность увеличилась на 2,0%, в апреле и марте - на 1,8%.

Годовые темпы роста составили 18,1% на 1 июня (приведенные к годовому выражению - 20%), что значительно опережает динамику доходов населения (14,2% в I квартале 2024 года к I кварталу 2023 года) и способствует росту долговой нагрузки граждан.

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