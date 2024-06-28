"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сезоне до 46,1 млн т

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) до 46,1 млн тонн с 47,8 млн тонн по прежнему прогнозу, говорится в сообщении компании.

Этот показатель отражает снижение прогноза урожая пшеницы в РФ до 80,7 млн тонн с 85,7 млн тонн в майском прогнозе.

В текущем сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.) экспорт пшеницы из РФ оценивается в 52,2 млн тонн.

Экспорт ячменя в новом сезоне прогнозируется в 3,1 млн тонн по сравнению с 7 млн тонн в текущем, кукурузы - в 3,6 млн тонн по сравнению с 6,9 млн тонн. "Значительное снижение прогнозов экспорта ячменя и кукурузы отражает ожидаемое сокращение производства, которое, в отличие от пшеницы, не может быть компенсировано значительными запасами", - говорится в сообщении.

Новый урожай ячменя "СовЭкон" оценивает в 18,6 млн тонн против 21,2 млн тонн в прошлом году, кукурузы - в 14,6 млн тонн против 16,6 млн тонн соответственно. Общий урожай зерновых - в 127,4 млн тонн против 144,9 млн тонн.

"СовЭкон" считает, что при существенно меньшем урожае и росте цен на продовольственные товары вероятность введения дополнительных экспортных ограничений в новом сезоне выше, говорится в сообщении.