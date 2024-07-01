Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, высказывания руководства центрального банка и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Предварительно сообщалось о падении индекса до 65,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал пересмотр до 65,8 пункта.

Расходы населения страны в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Доходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в апреле расходы американцев выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. В апреле индикатор вырос на 0,3% и 2,7% соответственно.

Ключевой для Федеральной резервной системы (ФРС) индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва справляется с задачей замедления инфляции, хотя, возможно, и не так быстро, как надеются потребители, сказала в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"Очень трудно, взглянув на какой-то показатель, не понять, что ДКП работает", - заявила она в интервью CNBC.

"Рост экономики замедляется, расходы замедляются, рынок труда замедляется, инфляция снижается. Вот так работает политика, - отметила Дейли. - То, что на все это уходит больше времени, чем нам всем хотелось бы, разумеется, не значит, что она не работает".

Капитализация Nike Inc. рухнула на максимальные за всю историю 20% по итогам торгов в пятницу. Выручка производителя спортивных товаров в минувшем финквартале сократилась на 2% и не оправдала ожиданий рынка, а прогноз компании на весь фингод был существенно понижен. Stifel, Morgan Stanley и UBS ухудшили рейтинги акций Nike.

Бумаги S&P Global Inc. подешевели на 0,7% после новостей о том, что новым главным исполнительным директором международной корпорации 1 ноября станет Мартина Чун, пришедшая в нее в 2010 году и возглавляющая сейчас рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Прежний CEO Дуглас Питерсон выходит на пенсию, но останется в совете директоров до мая следующего года.

Котировки акций биотехнологической Moderna Inc. снизились на 2%, несмотря на позитивное заключение консультативного совета медицинского регулятора Евросоюза в отношении использования пожилыми людьми ее вакцины от респираторно-синцитиального вируса.

Рыночная стоимость Alphabet Inc., материнской компании Google, сократилась на 1,8%. Аналитик Rosenblatt Securities Бартон Крокетт понизил рекомендацию в отношении ее бумаг до "держать" с "покупать".

Акции производителя оптического телекоммуникационного оборудования Infinera Corp. взлетели в цене на 15,8%. Nokia покупает компанию за $2,3 млрд.

Производитель товаров для активного отдыха American Outdoor Brands нарастил капитализацию на 2%. В феврале-апреле эмитент увеличил выручку почти на 10% - до $46,3 млн.

Рыночная стоимость Kroger Co. выросла на 1,1%. Сеть супермаркетов повысила квартальные дивиденды на 10%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,12% и составил 39118,86 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,41% - до 5460,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,71% и достиг 17732,6 пункта.