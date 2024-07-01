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Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акции Super Micro Computer стали лидером роста в первом полугодии среди компаний, входящих в расчет американского фондового индекса S&P 500, сообщает MarketWatch.

Бумаги производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных подорожали в 2,9 раза (на 188%). Этому способствовал как общий подъем сектора в ожидании повышения спроса на ИИ-технологии, так и хорошая отчетность компании, опубликованная 1 мая, отмечает MarketWatch.

Аутсайдером первой половины года стали акции Walgreens Boots Alliance, цена которых упала на 54%. На прошлой неделе аптечная сеть сообщила, что ее скорректированная прибыль в третьем финансовом квартале (март-май) оказалась ниже ожиданий аналитиков, при этом компания ухудшила прогноз на текущий фингод. Кроме того, главный исполнительный директор Walgreens Boots Тим Вентворт заявил, что компания закроет значительное число аптек с плохими показателями. В настоящее время сеть насчитывает порядка 8,6 тысячи аптек.

Аналитики BofA Securities присвоили рекомендацию "ниже рынка" акциям Walgreens, а также понизили прогнозную котировку до $11 с $22. На закрытие торгов в пятницу они стоили $12,1.

В ходе предварительных торгов в понедельник акции Super Micro Computer дорожают на на 0,2%, Walgreens - на 0,3%.

BofA Securities Walgreens Boots Alliance Super Micro Computer Тим Вентворт S&P 500 США
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