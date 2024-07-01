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Экс-менеджер "Пятерочки" возглавил масложировой бизнес "Русагро"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Гендиректором объединенного бизнес-направления ГК "Русагро" с 1 июля назначен Анвар Анваров, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Он будет напрямую подчинен гендиректору группы Тимуру Липатову.

"Ключевые задачи Анварова в новой роли: реализация стратегии по укреплению лидерских позиций в масложировой отрасли и достижении запланированных результатов, расширение доли на внутреннем и внешнем рынках", - говорится в сообщении.

До прихода в "Русагро" Анваров был исполнительным директором территории "Центр" торговой сети "Пятерочка". Он также работал на различных руководящих позициях в компании Nestle.

Объединенное бизнес-направление ГК "Русагро" включает бизнес НМЖК, 50% которого группа купила в середине 2023 года. В апреле этого года ГК сообщала, что приступила к завершающему этапу создания единой структуры, которая интегрирует все масложировые активы, и планирует за счет синергии улучшить финансовые результаты.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Группы занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тысяч га.

Nestle Пятерочка Русагро Анвар Анваров Тимур Липатов
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