Инвесткомпания Atlas хочет купить оператора связи Millicom за $4,1 млрд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Atlas Investissement французского миллиардера Ксавье Нила, направила предложение о покупке латиноамериканского оператора связи Millicom International Cellular, оценив его в $4,1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Atlas.

Инвесткомпания предлагает $24 за акцию Millicom. Это на 19% выше средних котировок бумаг компании за последние 90 сессий. Ранее совет директоров Millicom отметил, что такое предложение существенно недооценивает стоимость компании и не отвечает интересам акционеров.

Atlas уже владеет 29% акций Millicom и является крупнейшим акционером компании.

У Ксавье Нила имеет большой опыт работы в телекоммуникационной сфере. В частности, он является основателем европейского оператора связи Iliad Group.

Зарегистрированная в Люксембурге Millicom работает преимущественно в странах Латинской Америки под брендом Tigo, обслуживая около 50 млн абонентов. Бумаги компании торгуются в Нью-Йорке и Стокгольме. С начала года капитализация Millicom подскочила на 36,4%, ее выручка в прошлом году составила $5,6 млрд.