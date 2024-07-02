Аналитики допустили рост S&P 500 ближе к 7000 пунктов в 2025 году на надеждах на ИИ

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Энтузиазм в отношении развития технологий искусственного интеллекта помог фондовому рынку США достичь ряда исторических максимумов в этом году и способствовал значительной прибыли таких компаний, как Nvidia Corp., Microsoft Corp. и Apple Inc., отмечают аналитики Capital Economics. Их обзор приводит MarketWatch.

Этот оптимизм, по их мнению, может подтолкнуть индекс S&P 500 к отметке в 7000 пунктов в 2025 году.

С начала 2025 года S&P 500 поднялся почти на 15% и завершил торги в понедельник на отметке 5475,09 пункта.

Аналитик Citigroup Скотт Кронерт не исключает "летнего шквала", который может привести к откату фондового рынка.

Хотя он по-прежнему ожидает, что S&P 500 завершит текущий год близко к уровню 5600 пунктов, но на пути к этому может быть несколько снижений. В число негативных факторов входят предстоящие в ноябре президентские выборы в США, новое ускорение инфляции (причем более существенное, чем прежде), а также геополитические проблемы, которые спровоцировали кратковременную распродажу акций в начале этого года.

По мнению Кронерта, единственным позитивным фактором, оправдывающим дальнейший рост акций в настоящее время, является ожидание того, что компании из индекса S&P 500 продолжат демонстрировать устойчивый рост прибыли.

По данным Goldman Sachs, в первые две недели июля S&P 500 традиционно увеличивался более чем на 2%.

По расчетам Кэлли Кокс из Ritholtz Wealth Management, индекс за последние 50 лет падал за день на 1% или более по итогам семи дней в летние месяцы. Если индекс доживет до сентября без таких откатов, это будет самое спокойное лето для акций с 1979 года. По словам Кокс, низкий объем торгов, как правило, усугубляет колебания фондового рынка в летом.

Также она отметила, что хотя инвесторы, как правило, берут отпуск в летние месяцы, паузы в новостях, потенциально влияющих на рынок, не будет. До наступления осени рынок пройдет через два отчета о занятости, очередное заседание Федеральной резервной системы относительно процентных ставок и сезон отчетности за второй квартал, который может показать трудности соответствия компаний все более высоким ожиданиям Уолл-стрит. Кокс также отметила усиление беспокойства относительно президентских выборов.