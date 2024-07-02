Manchester Airport Group вернулась к годовой доналоговой прибыли

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Владелец аэропорта Манчестера, лондонского аэропорта "Станстед" и аэропорта "Восточный Мидландс" в Лестершире Manchester Airport Group в финансовом году, который завершился в марте 2024 года, получил доналоговую прибыль группы в 218,4 млн фунтов против убытка в 59,4 млн фунтов годом ранее.

Пассажиропоток ее аэропортов за отчетный год вырос на 14% и составил 61,3 млн человек.

В отчете группа также сообщила, что планирует в ближайшие пять лет вложить более 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) в свои три аэропорта.