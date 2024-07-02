Мозамбик выплатит $220 млн VTB Capital и BCP для урегулирования "тунцового скандала"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мозамбик выплатит $220 млн для урегулирования претензий кредиторов - Banco Comercial Portugues (BCP), VTB Capital plc и бывшего VTB Bank Europe (теперь OWH SE) - в рамках так называемого "тунцового скандала".

Стороны заключили досудебное соглашение, которое позволило Мозамбику снизить сумму выплат, говорится в совместном сообщении Министерства экономики и финансов страны и Генеральной прокуратуры.

Претензии кредиторов с учетом накопленных процентов достигали $1,4 млрд.

Соглашение предусматривает полное освобождение сторон от взаимных претензий.

В 2023 году власти Мозамбика заключили подобную сделку с другой группой кредиторов, в которую входил Credit Suisse.

Урегулирование претензий кредиторов должно поставить точку в деле, начавшемся десятилетие назад, когда международные банки предоставили Мозамбику порядка $2 млрд на проекты, в рамках которых страна должна была выстроить систему мониторинга и защиты своей береговой линии от пиратства и незаконного промысла, а также создать флот для вылова тунца и его переработки.

В дальнейшем выяснилось, что сотни миллионов долларов из выданных средств пропали, а долг правительства перед банками остался. Правительство Мозамбика обвиняло кредиторов в том, что они игнорировали признаки расхищения денег, а также коррупционную составляющую.

Урегулирование претензий кредиторов позволило Мозамбику сократить размер госдолга на $2,3 млрд.