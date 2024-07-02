Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 17,8% год к году

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года увеличился на 17,8%, до 114,6 трлн рублей с 97,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с маем 2024 года объем торгов снизился на 9,5% со 126,7 трлн рублей.

В январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 28,4%, до 710,0 трлн рублей с 553,2 трлн рублей.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в июне составил 21,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте, что на 26,7% меньше, чем в мае (29,3 трлн рублей) и на 9,7% меньше чем в июне 2023 года (23,8 трлн рублей).

Среднедневной объем торгов на валютном рынке в июне (1,1 трлн рублей) был на 19,0% меньше чем мае и на 0,2% меньше, чем в июне прошлого года.

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2024 г. и июнем 2023 г.:

Июнь 2024 г. Май 2024 г. Июнь 2023 г. М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 19 21 21 -9,5% -9,5% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 5 010 5 419 4 857 -7,5% 3,1% Рынок акций, ДР и паев 2 298 2 505 1 893 -8,3% 21,4% Вторичные торги 2 284 2 505 1 799 -8,8% 27,0% акции российских эмитентов 2 035 2 262 1 736 -10,0% 17,2% паи и ETF 249 243 63 2,2% 296,9% Размещения/Выкуп 14 0 94 -85,0% Рынок облигаций 2 712 2 913 2 964 -6,9% -8,5% Вторичные торги 860 780 681 10,4% 26,4% -ОФЗ/ОБР 423 414 306 2,2% 38,4% -прочие облигации 437 365 375 19,6% 16,6% Размещения 1 851 2 134 2 283 -13,3% -18,9% -ОФЗ/ОБР 77 88 236 -12,8% -67,4% -прочие облигации - кроме однодневных 688 710 263 -3,0% 161,6% -прочие облигации - однодневные 1 086 1 336 1 784 -18,7% -39,1% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 79 222 84 694 61 723 -6,5% 28,4% Операции РЕПО 61 586 64 568 48 758 -4,6% 26,3% -РЕПО без ЦК 4 050 321 608 1162,7% 565,8% -РЕПО с ЦК 32 077 35 615 27 785 -9,9% 15,4% -РЕПО с ЦК с КСУ 23 625 26 524 15 769 -10,9% 49,8% -РЕПО с СУО в НРД 1 834 2 107 4 596 -13,0% -60,1% Депозиты и кредиты 17 636 20 127 12 965 -12,4% 36,0% ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 21 500 29 337 23 807 -26,7% -9,7% Сделки спот 7 220 10 492 8 412 -31,2% -14,2% Сделки своп и форварды 14 280 18 845 15 395 -24,2% -7,2% СРОЧНЫЙ РЫНОК 8 846 7 174 6 874 23,3% 28,7% Фьючерсы 8 601 6 944 6 636 23,9% 29,6% Опционы 245 230 239 6,6% 2,6% ТОВАРНЫЙ РЫНОК 54 58 34 -6,5% 60,5% Рынок драгоценных металлов 50 52 29 -4,6% 72,2% Рынок зерна и сахара 4 5 5 -25,0% -13,4% ВСЕГО 114 631 126 682 97 295 -9,5% 17,8%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2023 г.: