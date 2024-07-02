Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 17,8% год к году
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года увеличился на 17,8%, до 114,6 трлн рублей с 97,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с маем 2024 года объем торгов снизился на 9,5% со 126,7 трлн рублей.
В январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 28,4%, до 710,0 трлн рублей с 553,2 трлн рублей.
OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.
Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в июне составил 21,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте, что на 26,7% меньше, чем в мае (29,3 трлн рублей) и на 9,7% меньше чем в июне 2023 года (23,8 трлн рублей).
Среднедневной объем торгов на валютном рынке в июне (1,1 трлн рублей) был на 19,0% меньше чем мае и на 0,2% меньше, чем в июне прошлого года.
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2024 г. и июнем 2023 г.:
|Июнь 2024 г.
|Май 2024 г.
|Июнь 2023 г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|19
|21
|21
|-9,5%
|-9,5%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|5 010
|5 419
|4 857
|-7,5%
|3,1%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 298
|2 505
|1 893
|-8,3%
|21,4%
|Вторичные торги
|2 284
|2 505
|1 799
|-8,8%
|27,0%
|акции российских эмитентов
|2 035
|2 262
|1 736
|-10,0%
|17,2%
|паи и ETF
|249
|243
|63
|2,2%
|296,9%
|Размещения/Выкуп
|14
|0
|94
|-85,0%
|Рынок облигаций
|2 712
|2 913
|2 964
|-6,9%
|-8,5%
|Вторичные торги
|860
|780
|681
|10,4%
|26,4%
|-ОФЗ/ОБР
|423
|414
|306
|2,2%
|38,4%
|-прочие облигации
|437
|365
|375
|19,6%
|16,6%
|Размещения
|1 851
|2 134
|2 283
|-13,3%
|-18,9%
|-ОФЗ/ОБР
|77
|88
|236
|-12,8%
|-67,4%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|688
|710
|263
|-3,0%
|161,6%
|-прочие облигации - однодневные
|1 086
|1 336
|1 784
|-18,7%
|-39,1%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|79 222
|84 694
|61 723
|-6,5%
|28,4%
|Операции РЕПО
|61 586
|64 568
|48 758
|-4,6%
|26,3%
|-РЕПО без ЦК
|4 050
|321
|608
|1162,7%
|565,8%
|-РЕПО с ЦК
|32 077
|35 615
|27 785
|-9,9%
|15,4%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|23 625
|26 524
|15 769
|-10,9%
|49,8%
|-РЕПО с СУО в НРД
|1 834
|2 107
|4 596
|-13,0%
|-60,1%
|Депозиты и кредиты
|17 636
|20 127
|12 965
|-12,4%
|36,0%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|21 500
|29 337
|23 807
|-26,7%
|-9,7%
|Сделки спот
|7 220
|10 492
|8 412
|-31,2%
|-14,2%
|Сделки своп и форварды
|14 280
|18 845
|15 395
|-24,2%
|-7,2%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|8 846
|7 174
|6 874
|23,3%
|28,7%
|Фьючерсы
|8 601
|6 944
|6 636
|23,9%
|29,6%
|Опционы
|245
|230
|239
|6,6%
|2,6%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|54
|58
|34
|-6,5%
|60,5%
|Рынок драгоценных металлов
|50
|52
|29
|-4,6%
|72,2%
|Рынок зерна и сахара
|4
|5
|5
|-25,0%
|-13,4%
|ВСЕГО
|114 631
|126 682
|97 295
|-9,5%
|17,8%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2023 г.:
|6 мес. 2024 г.
|6 мес. 2023 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|124
|124
|0
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|35 078
|22 904
|12 174
|53,2%
|Рынок акций, ДР и паев
|14 340
|8 637
|5 703
|66,0%
|Вторичные торги
|14 276
|8 542
|5 734
|67,1%
|акции российских эмитентов
|12 897
|8 189
|4 708
|57,5%
|паи и ETF
|1 379
|353
|1 026
|290,6%
|Размещения/Выкуп
|63
|94
|(31)
|-32,9%
|Рынок облигаций
|20 738
|14 267
|6 471
|45,4%
|Вторичные торги
|4 970
|4 285
|685
|16,0%
|-ОФЗ/ОБР
|2 346
|1 906
|440
|23,1%
|-прочие облигации
|2 623
|2 379
|245
|10,3%
|Размещения
|15 769
|9 982
|5 786
|58,0%
|-ОФЗ/ОБР
|1 164
|1 349
|(186)
|-13,8%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|3 575
|2 304
|1 272
|55,2%
|-прочие облигации - однодневные
|11 029
|6 329
|4 700
|74,3%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|466 907
|370 956
|95 952
|25,9%
|Операции РЕПО
|366 823
|266 507
|100 316
|37,6%
|-РЕПО без ЦК
|6 316
|7 128
|(813)
|-11,4%
|-РЕПО с ЦК
|210 457
|144 178
|66 278
|46,0%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|138 128
|81 873
|56 254
|68,7%
|-РЕПО с СУО в НРД
|11 923
|33 327
|(21 404)
|-64,2%
|Депозиты и кредиты
|100 085
|104 449
|(4 364)
|-4,2%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|163 398
|127 652
|35 746
|28,0%
|Сделки спот
|57 114
|44 643
|12 470
|27,9%
|Сделки своп и форварды
|106 285
|83 009
|23 276
|28,0%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|44 284
|31 530
|12 754
|40,5%
|Фьючерсы
|42 846
|30 428
|12 418
|40,8%
|Опционы
|1 437
|1 101
|336
|30,5%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|370
|162
|208
|128,4%
|Рынок драгоценных металлов
|332
|141
|191
|135,5%
|Рынок зерна и сахара
|38
|21
|17
|81,0%
|ВСЕГО
|710 037
|553 203
|156 834
|28,4%