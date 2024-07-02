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Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 17,8% год к году

Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 17,8% год к году
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года увеличился на 17,8%, до 114,6 трлн рублей с 97,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с маем 2024 года объем торгов снизился на 9,5% со 126,7 трлн рублей.

В январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 28,4%, до 710,0 трлн рублей с 553,2 трлн рублей.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в июне составил 21,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте, что на 26,7% меньше, чем в мае (29,3 трлн рублей) и на 9,7% меньше чем в июне 2023 года (23,8 трлн рублей).

Среднедневной объем торгов на валютном рынке в июне (1,1 трлн рублей) был на 19,0% меньше чем мае и на 0,2% меньше, чем в июне прошлого года.

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2024 г. и июнем 2023 г.:

Июнь 2024 г. Май 2024 г. Июнь 2023 г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 19 21 21 -9,5% -9,5%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 5 010 5 419 4 857 -7,5% 3,1%
Рынок акций, ДР и паев 2 298 2 505 1 893 -8,3% 21,4%
Вторичные торги 2 284 2 505 1 799 -8,8% 27,0%
акции российских эмитентов 2 035 2 262 1 736 -10,0% 17,2%
паи и ETF 249 243 63 2,2% 296,9%
Размещения/Выкуп 14 0 94 -85,0%
Рынок облигаций 2 712 2 913 2 964 -6,9% -8,5%
Вторичные торги 860 780 681 10,4% 26,4%
-ОФЗ/ОБР 423 414 306 2,2% 38,4%
-прочие облигации 437 365 375 19,6% 16,6%
Размещения 1 851 2 134 2 283 -13,3% -18,9%
-ОФЗ/ОБР 77 88 236 -12,8% -67,4%
-прочие облигации - кроме однодневных 688 710 263 -3,0% 161,6%
-прочие облигации - однодневные 1 086 1 336 1 784 -18,7% -39,1%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 79 222 84 694 61 723 -6,5% 28,4%
Операции РЕПО 61 586 64 568 48 758 -4,6% 26,3%
-РЕПО без ЦК 4 050 321 608 1162,7% 565,8%
-РЕПО с ЦК 32 077 35 615 27 785 -9,9% 15,4%
-РЕПО с ЦК с КСУ 23 625 26 524 15 769 -10,9% 49,8%
-РЕПО с СУО в НРД 1 834 2 107 4 596 -13,0% -60,1%
Депозиты и кредиты 17 636 20 127 12 965 -12,4% 36,0%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 21 500 29 337 23 807 -26,7% -9,7%
Сделки спот 7 220 10 492 8 412 -31,2% -14,2%
Сделки своп и форварды 14 280 18 845 15 395 -24,2% -7,2%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 8 846 7 174 6 874 23,3% 28,7%
Фьючерсы 8 601 6 944 6 636 23,9% 29,6%
Опционы 245 230 239 6,6% 2,6%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 54 58 34 -6,5% 60,5%
Рынок драгоценных металлов 50 52 29 -4,6% 72,2%
Рынок зерна и сахара 4 5 5 -25,0% -13,4%
ВСЕГО 114 631 126 682 97 295 -9,5% 17,8%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2023 г.:

6 мес. 2024 г. 6 мес. 2023 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 124 124 0 0,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 35 078 22 904 12 174 53,2%
Рынок акций, ДР и паев 14 340 8 637 5 703 66,0%
Вторичные торги 14 276 8 542 5 734 67,1%
акции российских эмитентов 12 897 8 189 4 708 57,5%
паи и ETF 1 379 353 1 026 290,6%
Размещения/Выкуп 63 94 (31) -32,9%
Рынок облигаций 20 738 14 267 6 471 45,4%
Вторичные торги 4 970 4 285 685 16,0%
-ОФЗ/ОБР 2 346 1 906 440 23,1%
-прочие облигации 2 623 2 379 245 10,3%
Размещения 15 769 9 982 5 786 58,0%
-ОФЗ/ОБР 1 164 1 349 (186) -13,8%
-прочие облигации - кроме однодневных 3 575 2 304 1 272 55,2%
-прочие облигации - однодневные 11 029 6 329 4 700 74,3%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 466 907 370 956 95 952 25,9%
Операции РЕПО 366 823 266 507 100 316 37,6%
-РЕПО без ЦК 6 316 7 128 (813) -11,4%
-РЕПО с ЦК 210 457 144 178 66 278 46,0%
-РЕПО с ЦК с КСУ 138 128 81 873 56 254 68,7%
-РЕПО с СУО в НРД 11 923 33 327 (21 404) -64,2%
Депозиты и кредиты 100 085 104 449 (4 364) -4,2%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 163 398 127 652 35 746 28,0%
Сделки спот 57 114 44 643 12 470 27,9%
Сделки своп и форварды 106 285 83 009 23 276 28,0%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 44 284 31 530 12 754 40,5%
Фьючерсы 42 846 30 428 12 418 40,8%
Опционы 1 437 1 101 336 30,5%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 370 162 208 128,4%
Рынок драгоценных металлов 332 141 191 135,5%
Рынок зерна и сахара 38 21 17 81,0%
ВСЕГО 710 037 553 203 156 834 28,4%
Московская биржа
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