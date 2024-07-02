РЖД в 2025 году увеличат количество туристических поездов до 35

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Количество туристических поездов дальнего следования на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году вырастет до 35, сообщил телеграм-канал компании.

Согласно опубликованному на сайте холдинга графику туристических поездов, в следующем году запустятся восемь новых маршрутов. В частности, "В Дивеево" (Москва - Муром - Арзамас - Москва), "Вдоль Оки" (Москва - Нижний Новгород - Муром - Москва), "Вятская сказка" (Москва - Киров - Великий Устюг - Москва) и др.

Продолжат курсировать и уже популярные поезда. В частности, "Жемчужина Кавказа", "По Золотому кольцу", "Серебряный маршрут", "Две губернии", "Сочи".

Как отмечается в сообщении РЖД, в следующем году также можно будет отправиться в Калмыкию поездом "Цветущая степь" и в Астрахань поездом "В долину лотосов". В зимний период будет доступны поезда "Зимняя сказка" и "Мороз экспресс".

Туристические поезда формируются АО "ФПК" - пассажирской "дочкой" РЖД. Поездки предполагают формат "отеля на колесах".