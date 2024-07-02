Минэнерго США продало 1 млн баррелей бензина из резерва

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости), говорится в сообщении ведомства.

Бензин из северо-восточного резерва (NGSR) был продан пяти компаниям: BP, George E. Warren, Vitol, Freepoint Commodities и Irving Oil. Средняя цена продажи топлива составила $2,34 за галлон.

Высвобождение резервов бензина позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Минэнерго объявило о планах продажи бензина из NGSR в мае.

Во вторник средняя розничная цена на бензин в Штатах составляет $3,501 за галлон, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).