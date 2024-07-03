Поиск

Италия может купить у Rheinmetall танки и БМП на рекордные для компании 20 млрд евро

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Итальянское правительство может купить более 200 танков Panther и не менее 350 БМП Lynx у германской Rheinmetall примерно за 20 млрд евро, пишет Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Если стороны согласуют такие условия, этот заказ станет крупнейшим в истории Rheinmetall.

Предполагается, что поставки будут продолжаться 15 лет, однако контракт еще не финализирован.

Ранее Италия планировала приобрести танки Leopard 2A8 у KNDS Deutschland, но переговоры о сделке завершились безрезультатно.

Акции Rheinmetall дорожают на 4,8% на торгах в среду.

Италия Германия Rheinmetall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Греф заявил об отсутствии рисков приостановки торгов юанем

Костин увидел опасную тенденцию в желании крупных компаний провести делистинг

Греф высказался в поддержку фронтального сворачивания льготной ипотеки

Греф высказался в поддержку фронтального сворачивания льготной ипотеки

Набиуллина пообещала, что ЦБ будет делать все для предсказуемо низкой инфляции

Набиуллина пообещала, что ЦБ будет делать все для предсказуемо низкой инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });