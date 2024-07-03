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Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В среду российский рынок акций скорректировался вниз по большинству blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется у $86,4 за баррель) и утративших коррекционный импульс бумаг "Газпрома" (-0,3%), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы.

Индекс МосБиржи просел к 3200 пунктам, лидерами отката выступили бумаги "Мечела" (-2,5%), ВТБ (-2,3%) и "НОВАТЭКа" (-2,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4% и составил 3203,07 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 1147,28 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 июля, составил 87,9506 рубля (-4,15 копейки).

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