Богатые клиенты британских УК продают активы в ожидании роста налога на прирост капитала

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты британских игроков в сфере управления крупными состояниями (wealth management) продают акции и недвижимость, опасаясь повышения налога на прирост капитала (CGT) в случае предполагаемого возвращения к власти лейбористов, пишет Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Теневой министр финансов Великобритании, лейбористка Рэйчел Ривз заявляла, что ее партия не планирует повышать этот налог, но не стала исключать такого шага лейбористского правительства.

По словам ряда представителей британской отрасли wealth management, многие клиенты обращались с вопросами о возможном повышении CGT.

Партнер Evelyn Partners Тоби Тэллон сообщил, что некоторые из его клиентов уже принимают меры для продажи активов, особенно те, кому в ближайшее время нужны деньги. Другие, по его словам, ожидают результатов выборов, которые состоятся в четверг.

Акции продают те, кто "уже планировал продать что-то в кратко- или среднесрочной перспективе, и вопрос был лишь в сроках", добавил он.

Старший директор RBC Wealth Management Ник Ритчи отмечает общую нервозность вокруг "тишины по CGT". Небольшая доля клиентов уже продает активы, чтобы заплатить налог по текущей ставке, другие ждут, сказал он.

Некоторые состоятельные лица даже рассматривает возможность переезда за рубеж, а некоторые задумаются об этом всерьез в случае значительного повышения налога.

Для плательщиков НДФЛ по повышенной или добавочной ставке в Британии действует ставка CGT на уровне 20% в отношении большинства активов. При этом выгода от продажи жилой недвижимости облагается по ставке 24%.