Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, обновив рекордные максимумы.

Торговая сессия 3 июля была укороченной, в четверг биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости).

Поддержку американскому рынку акций в среду оказали сигналы спада активности в сфере занятости, повысившие надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

"Плохие новости - это хорошие новости, - отмечает аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада, слова которого приводит Bloomberg. - Именно так реагирует рынок на опубликованную статистику".

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. и составило 238 тыс., сообщило в среду министерство труда США. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2 тыс., по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP Employer показал минимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Показатель вырос на 150 тыс., тогда как аналитики ожидали его повышения на 160 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 190 тыс., а безработица осталась на отметке 4%.

Акции Tesla продолжили уверенный подъем в среду, подорожав на 6,5%. Накануне их стоимость подскочила более чем на 10% на хороших показателях продаж электромобилей во втором квартале.

Стоимость бумаг Southwest Airlines Co. увеличилась на 1%, после того как совет директоров авиакомпании принял план, который позволит защитить ее от враждебных поглощений. Принятые меры требуют от потенциального покупателя вести переговоры с советом директоров, а не напрямую с акционерами. План вступает в силу немедленно и будет действовать один год, сообщила Southwest Airlines. Авиакомпания пошла на такой шаг после того, как стало известно, что инвестор-активист Elliott Management владеет 11% ее акций.

Капитализация Paramount Global подскочила на 6,9% на информации СМИ о достижении предварительного соглашения о слиянии компании с медиахолдингом Skydance Media.

Цена акций Constellation Brands упала на 3,3% после публикации отчетности компании. Производитель алкогольных напитков увеличил чистую прибыль в первом финквартале (март-май) более чем в шесть раз. Скорректированная прибыль компании превысила прогнозы рынка, а выручка их слегка не оправдала.

Рыночная стоимость Tempur Sealy International опустилась на 3,2%. Федеральная торговая комиссия США заблокировала сделку Tempur Sealy по покупке крупнейшего в стране розничного продавца матрасов Mattress Firm за $4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 23,85 пункта (0,06%) и составил 39308 пунктов.

Standard & Poor's 500 вырос на 28,01 пункта (0,51%) - до 5537,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 159,54 пункта (0,88%) и составил 18188,3 пункта.