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В мэрии Москвы объяснили относительно более высокую инфляцию в регионе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве инфляция проявляется сильнее, она "чуть выше, чем по стране", это связано с растущим сектором услуг, заявила на сессии Финансового конгресса Банка России заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Инфляция проявляется у нас более ярко, это связано с большой долей сектора услуг. В последние два года это очень растущий сектор с более высокой инфляцией, чем в секторе товаров, и поэтому у нас инфляция чуть выше, чем по стране, и в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться", - сказала она.

По ее словам, в столице в последние 10 лет существенно снижалась и доля, и зависимость от нефтегазового сектора. Экономика стала еще более диверсифицированной.

"У нас стабильно довольно высокий сектор услуг, который в последние годы рос, и тенденция последних пяти лет - это реиндустриализация, в город возвращается промышленность, в городе высокими темпами растет обработка, в основном, это современные технологичные отрасли", - отметила заммэра.

Такая структура экономики Москвы способствует меньшей волатильности, считает Багреева. "То есть мы меньше падаем, и даже обычно немного быстрее растем за счет отсутствия сильной зависимости от нефтегазового сектора и высокой диверсификации", - добавила она.

Мария Багреева Москва
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