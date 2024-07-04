Рынок акций РФ на ожиданиях роста ставки ЦБ упал к 3130 п. по индексу МосБиржи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение из-за сокращения позиций игроками в преддверии ожидаемого ужесточения монетарной политики Центробанком в июле, сдерживающим фактором выступила благоприятная внешняя фондовая конъюнктура и высокая нефть (Brent превысила $87,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 3130 пунктам, уровню недельной давности; в лидерах снижения выступили "префы" "Мечела" (-5,2%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (-3,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3133,81 пункта (-2,2%), индекс РТС - 1120,31 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июля, составляет 88,1205 руб. (+16,99 копейки).

Подешевели "префы" "Мечела" (-5,2%), акции "Сургутнефтегаза" (-3,7% и -2,8% "префы"), расписки OZON (-3,3%), бумаги "ТКС Холдинг" (-3,2%), Solidcore (-3%), "Газпрома" (-2,9%), АФК "Система" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Северстали" (-2,5%), "Норникеля" (-2,5%), ПАО "Полюс" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "Роснефти" (-2,3%), "НЛМК" (-2,1%), "Татнефти" (-2,1%), "Интер РАО" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Магнита" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,5%), "МТС" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,5% "префы"), "АЛРОСА" (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "ММК" (-1,2%), ОК "Русал" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,8%), ВТБ (-0,4%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, поводом для распродаж российских акций стал рост вероятности повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В пользу этого говорит последняя статистика по инфляции, кроме того, в ЦБ РФ заявили, что регулятор рассматривает вариант подъема ставки на 100-200 б.п. на июльском заседании.

В остальном ситуация для отечественного рынка оставалась позитивной - рубль продолжал умеренно слабеть, цены на нефть двигались выше $87 за баррель Brent. Внешний фон был спокойным, рынки торговались в неполном составе - биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

В пятницу пройдет завершающий день Финансового конгресса Банка России. ФРС обнародует отчет о денежно-кредитной политике. Будет опубликован отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц - важный ориентир для ФРС. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции "Газпром нефти", Совкомбанка.

"Конец недели обычно характеризуется невысокой торговой активностью, что связано с опасениями реализации какого-либо негатива на выходных. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 июля - 3125-3225 пунктов", - считает Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, рынок акций РФ ускорил снижение к вечеру, индекс МосБиржи не удержал отметку 3150 пунктов. Снижение российского рынка сопровождалось ослаблением рубля и ростом нефтяных котировок. Инвесторы опасаются дальнейшего повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ, которое становится все более вероятным. Об этом уже заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отметившая, что экономика страны значительно отклонилась от базового сценария, проинфляционные риски не только возросли, но даже реализовались. О возможном повышении ставки до 18% ранее говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин, напомнил эксперт.

В частности, к реализовавшимся проинфляционным рискам можно отнести перегретый рынок труда, считает Яковлев. По последним данным, уровень безработицы в мае остался на отметке 2,6% г/г, в то время как ожидался его рост до 2,7% г/г. Безработица в России остается на рекордно низком уровне. Среди негативных факторов, влияющих на усиление инфляции, остается удорожание импорта из-за сложностей с трансграничными платежами после введения новых ограничений со стороны США, отмечает эксперт.

Нефть Brent торгуется в районе $87 за баррель, оставаясь на высоком уровне на фоне сохранения геополитической напряженности и действующей политики ОПЕК+. Позитивным локальным фактором поддержки для нефти стала статистика от Минэнерго США о резком падении запасов сырья в стране. Среди прочих причин поддержки цен стоит отметить постепенное ослабление американской валюты и разгар автомобильного сезона в США.

Ослабление рубля продолжается из-за снижения объемов реализации валютной выручки российскими экспортерами в рамках послаблений от правительства (было принято решение снизить объемы обязательных продаж иностранной валюты с 80% до 60%) и сокращения объемов продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Минфин РФ с 5 июля увеличит дневной объем покупки валюты/золота почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд руб. в день. На текущий момент предпосылок к продолжению локального ослабления рубля становится больше, помимо вышеобозначенных - постепенное восстановление импорта на фоне решения вопросов с оплатой с иностранными контрагентами, заключил Яковлев.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что снижение рынка акций ускорилось после подтверждения представителями ЦБ РФ перспективы ужесточения монетарной политики в июле, причем продажи наблюдались по широкому спектру акций. Так, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в четверг заявил, что прогноз по инфляции на заседании 26 июля будет значительно увеличен, а высокие темпы роста цен требуют жесткой денежно-кредитной политики. Заботкин полагает, что в июле ЦБ РФ рассмотрит повышение ключевой ставки с текущих 16% на 1-2 процентных пункта. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина также подтвердила, что основным предметом обсуждения на предстоящем заседании станет шаг повышения процентной ставки.

Лучше рынка в четверг выглядели акции ВТБ. Первый зампред ВТБ в четверг заявил, что банк не планирует делистинг акций, а также "работает над дивидендным сюрпризом". Потенциальное скорое возвращение к выплатам может значительно увеличить привлекательность акций ВТБ, полагает Кожухова.

Акционеры "ФосАгро" (-1,7%, до 5908 рублей) одобрили максимальный рекомендованный ранее советом директоров уровень дивидендов за 2023 год - 309 руб. на акцию, с текущей доходностью 5,1% и закрытием реестра 11 июля.

На западных фондовых площадках в четверг продолжались сдержанные покупки, которые обеспечивались уверенностью американского фондового рынка накануне. В конце недели инвесторов ждет еще один блок важных макроэкономических данных, среди которых будет отчет по рынку труда США. Индексы МосБиржи и РТС показали краткосрочную слабость, риски развития нисходящего тренда по индексу МосБиржи, несмотря на разгар дивидендного сезона, подтвердятся в случае пробоя поддержки 3025 пунктов, заключила Кожухова.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин сохраняет сдержанный взгляд на перспективы роста акций российских газовых компаний ("Газпрома" и "НОВАТЭКа"). В случае с "НОВАТЭКом" основной вопрос влияния санкционного давления на новые проекты компании ("Арктик СПГ-2" в первую очередь, далее Мурманский и Обский СПГ) касается временных рамок - насколько отодвинутся сроки реализации и увеличится их стоимость в условиях санкций, также остается под вопросом, сможет ли компания реализовывать продукцию с санкционных проектов без существенного дисконта.

В отношении "Газпрома" проблема понятна: компания получила первый за 25 лет убыток по МСФО за 2023 год, отрицательный свободный денежный поток, отсутствие дивидендов. Несмотря на ряд позитивных новостей в последние дни (возобновление разговоров о либерализации рынка газа в РФ, увеличение поставок в ЕС и Молдавию в I полугодии 2024 года на 27% г/г, а главное - индексация тарифов на газ в России с 1 июля на 11%), долгосрочные перспективы "Газпрома" пока под вопросом по причине рисков полного отказа ЕС от трубопроводного газа из РФ к 2027 году и вывода большого количества СПГ в период 2025-2026 годов на глобальный рынок (порядка 130 млрд кубометров в год). Все это может повлиять негативно на европейские и глобальные цены на газ и отразиться на доходах концерна, считает Скрябин.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,4-0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для частного сектора Гонконга, рассчитываемый S&P Global, в июне снизился до минимальных с сентября 2022 года 48,2 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером цены вернулись к росту после локальной коррекции, поддержку рынку оказала вышедшая еще накануне статистика Минэнерго США о падении запасов сырья в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $87,54 за баррель (+0,2% и +1,3% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $83,97 за баррель (+0,1% и +1,3% в среду).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились после отсечки дивидендов за 2023 год акции ПАО "Россети Центр" (-12,9%, до 0,5138 рубля; выплаты составят 0,0662 рубля на акцию), ПАО "Россети Волга" (-4,5%, до 0,0651 рубля; выплаты - 0,0062 рубля на акцию).

Также просели "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (-6,3%), банка "Санкт-Петербург" (-4,7%), расписки Globaltrans (-4,7%), SFI (-4,6%), "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,5%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,3%), ПАО "Софтлайн" (-4,3%), "Русснефти" (-4,2%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,9%).

Выросли акции "Камчатскэнерго" (+21,8% и +20,4% "префы"), "Магаданэнерго" (+11,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+9,3%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+7,6% и +2,1% "префы"), "Сахалинэнерго" (+3,1%), "Якутскэнерго" (+2,8%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,8 млрд рублей (из них 11,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").