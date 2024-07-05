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"Роснефть" запустила свою единую цифровую платформу, объединяющую ИТ-сервисы и решения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в начале июля запустила в опытно-промышленную эксплуатацию собственную Единую цифровую платформу компании (ЕЦПК). Проект представлен на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в пятницу.

Единая цифровая платформа оптимизирует ИТ-инфраструктуру компании, интегрирует современные сервисы, предоставляет базы данных, хранилища, визуализацию и аналитику. Также в платформе есть прикладные сервисы, например, самообслуживание бизнес-аналитики или самостоятельная работы с данными, что поможет ЕЦПК стать "помощником" для сотрудников и топ-менеджеров при принятии конкретных решений. Новый проект будет способствовать кратному сокращению времени при внедрении новых технологий и разработок, сказал в ходе презентации ЕЦПК директор IT департамента "Роснефти" Дмитрий Ломилин.

По его словам, ЕЦПК активно использует машинное обучение и искусственный интеллект. Так, платформа отслеживает жизненный цикл моделей и применяет современные подходы MLOps. "Искусственный интеллект ярко проявляет себя в электронных помощниках, которых можно создать, используя сервисы платформы", - сказал Ломилин.

В будущем в рамках ЕЦПК планируется, в частности, создать линейку умных помощников. "Мы собираемся построить целый набор умных помощников, завязанных на GPT-like модели – мы их назвали РН-GPT. В будущем эти помощники будут обеспечивать эффективное выполнение процессов каждым из бизнес-пользователей", - сказал Ломилин.

По его словам, работа ЕЦПК поможет "Роснефти" в достижении технологического суверенитета, снижении зависимости от иностранных технологий, обеспечит бесперебойную работу ИТ-систем. Кроме того, ЕЦПК будет активно использоваться в обеспечении информационной безопасности "Роснефти". В целом, подчеркнул Ломилин, ЕЦПК создает фундамент для масштабного импортозамещения внутри "Роснефти".

Роснефть
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