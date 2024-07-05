Розничные продажи в еврозоне в мае выросли слабее ожиданий

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%, по данным Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в апреле продажи снизились на 0,2%, а не 0,5%, как ранее сообщалось.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в мае увеличились на 0,7%, автомобильного топлива - на 0,4%. Реализация непродовольственных товаров снизилась на 0,2%.

Розничные продажи в еврозоне в мае по сравнению с тем же месяцем 2023 года выросли на 0,3%, по данным Eurostat. В апреле они увеличились на 0,6% в годовом выражении.

Розничные продажи в странах Европейского союза в мае повысились на 0,1% за месяц и на 0,6% за год.