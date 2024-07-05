Поиск

Розничные продажи в еврозоне в мае выросли слабее ожиданий

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%, по данным Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в апреле продажи снизились на 0,2%, а не 0,5%, как ранее сообщалось.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в мае увеличились на 0,7%, автомобильного топлива - на 0,4%. Реализация непродовольственных товаров снизилась на 0,2%.

Розничные продажи в еврозоне в мае по сравнению с тем же месяцем 2023 года выросли на 0,3%, по данным Eurostat. В апреле они увеличились на 0,6% в годовом выражении.

Розничные продажи в странах Европейского союза в мае повысились на 0,1% за месяц и на 0,6% за год.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 560 млрд руб.

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 560 млрд руб.

Биткойн упал до минимума с февраля

Биткойн упал до минимума с февраля

Основатель СДЭК продал 55% компании фонду под управлением УК "СФН"

Прием заявок от нерезидентов в рамках обмена заблокированными активами продлен до 2 августа

Тинькофф банк сменил название на ТБанк

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель

ЦБ РФ пока не видит необходимости увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

ЦБ РФ пока не видит необходимости увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

Набиуллина констатировала, что проинфляционные риски реализовались

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });