В Буденновске завод "ЛУКОЙЛа" "Ставролен" остановил работу из-за отключения света

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Буденновске Ставропольского края ООО " Ставролен " (100%-я "дочка" "ЛУКОЙЛа") экстренно остановило производство из-за аварии на электрической подстанции, сообщил временно исполняющий полномочия главы Буденновского округа Дмитрий Богданов.

"В связи с аварийной ситуацией на электрической подстанции 330 кВ в Буденновске и других населенных пунктах округа возможны отключения электроэнергии. Экстренно остановлено производство на заводе "Ставролен", - написал он в Telegram.

Как сказали "Интерфаксу" в компании, производство возобновится сразу после подачи электроэнергии. Угрозы развития ЧС для предприятия нет, но когда возобновится электроснабжение, неясно.

ООО " Ставролен " - второй по величине в России производитель полиэтилена низкого давления (ПЭНД) после "Казаньоргсинтеза" и третий по объемам производства полипропилена после "Нижнекамскнефтехима" и "Томскнефтехима". Сейчас ГПЗ на "Ставролене" перерабатывает более 2 млрд кубометров газа в год.