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Российский рынок акций подрос во главе с котировками "Газпрома", но неделю закрыл в "минусе"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и подросшей нефти (Brent торговалась в районе $87,6 за баррель).

Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3150 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+3,1%). Аутсайдерами стали акции Московского кредитного банка (-4,2%) и "Аэрофлота" (-1,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 3149,29 пункта (в течение дня индекс колебался в рамках 3100-3160 пунктов), индекс РТС вырос на 0,5% до 1125,66 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 6 июля, составил 88,1348 рубля (+1,43 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-2,9%, официальный курс доллара от ЦБ вырос на 2,39 рубля.

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