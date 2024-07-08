Росморречфлот в 2024 г. ждет сохранения грузооборота морских портов РФ на уровне 2023 г.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в текущем году сохранится на уровне 2023 года, сообщил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко журналистам.

"Перевалка грузов останется на уровне прошлого года, но при этом будем прикладывать все усилия для увеличения показателей", - сказал Тарасенко, отвечая на вопрос о прогнозе грузооборота по итогам 2024 года.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов РФ в 2023 году увеличился на 5% по сравнению с 2022 годом и составил 883,8 млн тонн.

Статистические данные грузооборота морских портов Росморречфлот последний раз публиковал по итогам января-февраля 2024 года.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов РФ в январе-мае 2024 года сократился на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 373 млн тонн.