"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - АО "ВДК-Энерго" (объединяет электроэнергетические активы ПАО "ЛУКОЙЛ") заказало услуги по сравнительному анализу компании с ПАО "ЭЛ5-Энерго" (крупнейший акционер – также "ЛУКОЙЛ"), говорится в материалах закупки "ВДК-Энерго".

Закупка также предполагает разработку организационной структуры объединенной компании.

В качестве целей закупки указаны определение потенциала улучшения экономических показателей как для "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго" в отдельности, так и для интегрированной компании.

Исполнитель заказа должен будет провести детальный анализ бизнес-функций "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго".

В рамках работы над организационной структурой объединенной компании на базе активов "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго" необходимо будет, в частности, разработать поэтапный план перехода и детальную целевую структуру до уровня отделов с описанием задач по новым структурным подразделениям.

В "ЛУКОЙЛе" и "ЭЛ5-Энерго" отказались от комментариев.

"ВДК-Энерго" была создана в 2021 году. Компания объединяет электроэнергетические активы ПАО "ЛУКОЙЛ". Основным видом деятельности является производство электрической и тепловой энергии. В состав компании входят 16 объектов электрогенерации. По материалам сайта "ВДК-Энерго", их общая электрическая мощность составляет порядка 3,3 ГВт. Компания обеспечивает 14% выработки электроэнергии в энергосистеме Юга России, а также является основным поставщиком тепловой энергии в регионе.

"ЛУКОЙЛ" вошел в капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" в октябре 2022 года и со временем увеличил долю до 63,85%. В состав "ЭЛ5-Энерго" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарки в Ростовской и Мурманской областях. Общая электрическая мощность - 5,9 ГВт.