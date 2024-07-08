Поиск

Рынок акций РФ начал неделю с отката к 3130п по индексу МосБиржи

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (сентябрьская Brent откатилась ниже $86 за баррель); индекс МосБиржи просел к 3130 пунктам во главе с бумагами "Аэрофлота" (-2,3%) и расписками Ozon (-2,2%). Подросли перед отсечкой годовых дивидендов акции "Роснефти" (+0,9%), также подорожал "Газпром" (+0,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3132,58 пункта (-0,5%, утром индекс поднимался выше 3174 пунктов), индекс РТС - 1119,25 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 88,1688 руб. (+3,4 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });