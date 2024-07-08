Рынок акций РФ начал неделю с отката к 3130п по индексу МосБиржи

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (сентябрьская Brent откатилась ниже $86 за баррель); индекс МосБиржи просел к 3130 пунктам во главе с бумагами "Аэрофлота" (-2,3%) и расписками Ozon (-2,2%). Подросли перед отсечкой годовых дивидендов акции "Роснефти" (+0,9%), также подорожал "Газпром" (+0,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3132,58 пункта (-0,5%, утром индекс поднимался выше 3174 пунктов), индекс РТС - 1119,25 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 88,1688 руб. (+3,4 копейки).

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