Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Dow Jones слабо снизился

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average слабо снизился на фоне отсутствия важных статданных.

Существенными событиями предстоящей недели станут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду, а также данные об изменении потребительских цен в стране в июне, которые будут опубликованы в четверг.

Котировки акций Corning Inc. взлетели за день на 12%. Производитель стекол для мониторов улучшил оценку выручки, которую он получил во втором квартале, примерно до $3,6 млрд с ранее ожидавшихся $3,4 млрд. Отчетность будет опубликована позднее в этом месяце.

Boeing Co. признала вину в том, что сознательно вводила в заблуждение регуляторов в сфере безопасности полетов относительно проблем самолетов 737 MAX, ставших причиной двух авиакатастроф. Таким образом, компания пошла на сделку, предложенную ранее министерством юстиции США. В противном случае ей грозило бы возобновление судебных разбирательств. Цена бумаг Boeing выросла на 0,6%.

Фармацевтическая компания Eli Lilly договорилась о покупке разработчика биофармацевтических препаратов от тяжелых хронических заболеваний Morphic Holding примерно за $3,2 млрд, или по $57 за акцию. Стоимость бумаг Morphic подскочила почти на 75% - до $55,66. Капитализация Eli Lilly увеличилась на 0,4%.

Бумаги сети кинотеатров AMC Entertainment ушли вверх на 8,3% на фоне успехов в прокате мультфильма "Гадкий я 4".

Объем пассажирских авиаперевозок во время Дня независимости (4 июля) и последовавшие выходные дни в этом году был самым значительным с 2019 года, по данным Управления транспортной безопасности. Эта новость вызвала повышение котировок акций авиакомпаний, в том числе Southwest Airlines Co. - на 1,5%, Delta Air Lines - на 0,7%, JetBlue Airways Corp. - на 0,5%.

Также подорожали акции представителей полупроводниковой отрасли, включая Super Micro Computer Inc. и Intel Corp. - на 6,2%, Advanced Micro Devices - на 4%, Nvidia Corp. - на 1,9%, а также International Business Machines - на 0,9% и Apple Inc. - на 0,7%.

Цена бумаг Tesla выросла на 0,6%, причем подъем был зафиксирован по итогам девятой сессии подряд.

Между тем котировки акций "облачного" сервиса ServiceNow Inc. упали на 5% - до $766,2. Аналитики Guggenheim ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтрального уровня", а прогнозную котировку - до $640.

Медиахолдинги Skydance Media и Paramount Global договорились о слиянии, в результате которого будет сформирована компания стоимостью примерно $28 млрд. Бумаги Paramount подешевели на 5,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 31,08 пункта (на 0,08%) и составил 39344,79 пункта. Лидерами снижения выступили акции Nike Inc. и Salesforce Inc. , подешевевшие на 3,2% и 2,2% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 5,66 пункта (на 0,1%) и достигло 5572,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 50,98 пункта (на 0,28%) и завершил сессию на отметке 18403,74 пункта.