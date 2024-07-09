МФК "Джой Мани" отложила размещение облигаций на 150 млн рублей из-за конъюнктуры

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - МФК "Джой Мани" откладывает намеченное на 15 июля размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сообщает телеграм-канал организатора и андеррайтера предстоящей сделки - "Иволги капитал".

Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере - ключевой ставки ЦБ плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов - ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов - ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых).

По выпуску планировалась равномерная амортизация в последние 6 месяцев обращения.

В конце июня рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании до ruBB-, по рейтингу был установлен стабильный прогноз.

Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.

ООО МФК "Джой Мани" работает на российском микрофинансовом рынке с 2014 года под брендом "JoyMoney". Компания специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов и входит в международный финтех-холдинг, основной бизнес которого концентрируется в России.