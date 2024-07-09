Мосбиржа проводит дискретные аукционы для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "ГАЗ" из-за роста цены

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретные аукционы для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Горьковский автозавод" ("ГАЗ") в период с 11:48 до 12:18 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретных аукционов стоимость обыкновенных акций ПАО "ГАЗ" составила 848 рублей за штуку (+21,8% к закрытию торгов 8 июля), привилегированные бумаги компании подорожали также на 21,8% - до 497,5 рубля за штуку.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной заметного роста котировок акций "Горьковского автозавода" стали новости из арбитражного суда. Так, Арбитражный суд Нижегородской области во вторник частично удовлетворил иск "Горьковского автозавода" ("ГАЗ") к германскому автоконцерну Volkswagen (VW) об упущенной выгоде и ущербе, решил взыскать с ответчика 16,9 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"ГАЗ" заявил иск к VW на 28,4 млрд рублей, в том числе взыскание реального ущерба - 2,5 млрд рублей инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьютеров в связи с непоставкой таких автомобилей, а также взыскание 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

Изучив доводы сторон, суд удовлетворил исковые требования "ГАЗа" частично. Решение еще не вступило в законную силу.

К судебному спору привели разногласия сторон в оценке категории рамочного договора между ними о поставке двигателей производства VW. Заключенный в 2017 году и не расторгнутый до сих пор договор фактически не исполняется с 2022 года. В рамках соглашения "ГАЗ" подготовил производство автомобилей, которые должны были оснащаться двигателями VW, выпустил небольшое их количество и производил их доработку. По информации представителя "ГАЗа" в суде, автозавод в 2021 году планировал начать коммерческие продажи машин этой модификации, но VW не полностью выполнил заявку автозавода на двигатели, а с 2022 года поставки прекратились совсем.

Представитель ответчика поставил под сомнение экспертную оценку упущенной выгоды, представленную российским автозаводом. Он указал на то, что эксперт рассчитал неполученную выгоду, тогда как должна быть рассчитана недополученная выгода; исключил из расчета средней себестоимости произведенные автозаводом автомобили с двигателем VW, то есть учел лишь "нерелевантные" модификации; не представил оценку спроса на автомобили с двигателем VW; привел в расчете "гипотетическое" резко возросшее количество двигателей, которое понадобилось бы автозаводу в 2022 году.

Представитель истца пояснил суду, что себестоимость именно автомобилей с двигателем VW производства "Горьковского автозавода" рассчитать невозможно, так как серийный выпуск не был начат, и эксперт оценивал среднюю себестоимость иных автомобилей, выпущенных заводом. Рост числа запрошенных в заявке 2022 года двигателей был связан с завершением подготовки производства и планами запуска автомобилей в серию, сказал представитель "ГАЗа".

Как сообщалось, VW, ссылаясь на швейцарское право, настаивал, что заключенный договор не обязывает концерн поставлять двигатели без подтвержденных обеими сторонами заявок. "ГАЗ", также ссылаясь на заключение эксперта по швейцарскому праву, уверял, что нормами этого права все же предусмотрена обязанность поставщика исполнять односторонние заявки покупателя в рамках рамочного договора. "Это ровно тот случай, наш случай, о чем подробно у нас указано в иске", - говорил представитель "ГАЗа" в суде.

Кроме того, VW не признавал право "ГАЗа" взыскивать ущерб от инвестирования в производство в рамках сотрудничества, обращая внимание суда на то, что обязательство подготовить сборочное производство было изначально предусмотрено договором.

"ГАЗ" и VW в августе 2022 года расторгли соглашение о контрактной сборке, немецкий концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На "ГАЗе" заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Весной 2023 года "ГАЗ" инициировал ряд судебных разбирательств с бывшим партнером. В частности, российский автопроизводитель подал к VW иск о признании расторжения соглашения незаконным и взыскании 15,6 млрд рублей ущерба от прекращения сотрудничества. Второй иск, поданный "ГАЗом" к VW, содержал требования уже на 28,4 млрд рублей. VW не признал претензии "ГАЗа" об упущенной выгоде и ущербе, считая, что договор между сторонами не влечет обязательства поставки двигателей.

В споре о законности формального прекращения контрактной сборки стороны пришли к мировому соглашению. Требование взыскать убыток в 15,6 млрд рублей было выделено в отдельное производство, но после мирового соглашения "ГАЗ" от этого иска отказался. Оба дела слушались в закрытом режиме.

"ГАЗ" в ходе этих судебных разбирательств просил суд в рамках обеспечительных мер арестовать имущество VW в России - завод в Калужской области, а также оборудование, доли в российских дочерних и подконтрольных обществах. Ненадолго российскому автопроизводителю удалось этого добиться, но уже вскоре ограничения были сняты.

Судебные претензии "ГАЗа" вызвали у VW удивление. В российском представительстве VW в связи с этим заявляли, что соглашение о контрактной сборке расторгалось сторонами в 2022 году по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров", на обоюдно выгодных условиях.

До марта 2022 года на площадке "Горьковского автозавода" собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год). В мае 2023 года германский концерн продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.