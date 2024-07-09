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Ульяновский завод точного литья вложит 500 млн руб. в производство деталей для авиа- и автопрома

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский завод точного литья" планирует запустить производство деталей для авиационной и автомобильной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в проект составят 491,6 млн рублей, из них 351 млн рублей предоставит ФРП в виде льготного займа. Соглашение о финансировании проекта подписано в рамках промышленной выставки "Иннопром".

В планах компании – открытие цеха по механической обработке деталей для авиационной и автомобильной промышленности мощностью 3,6 тыс. тонн в год.

"Завод начнет выпускать корпусные детали для редукторов и раздаточные коробки для внедорожного тягача "БАЗ", а также каркасные титановые детали для МС-21 (крестовины, кронштейны, фитинги, профили)", - говорится в сообщении.

ФРП также подписал соглашения о финансировании проекта ООО "Поликом". В планах "Поликома" – запуск первой очереди предприятия по производству комплектующих для автомобильной промышленности. Компания будет выпускать мало- и среднегабаритные детали интерьера и экстерьера легких коммерческих автомобилей "Газель", автобусов "ПАЗ" и спецтехники. Предполагаемый объем производства – более 30 тыс. изделий в год. Бюджет первой очереди проекта составляет 137,7 млн рублей, из них 41,4 млн рублей предоставит ФРП в виде льготного займа, еще 5 млн рублей – Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

Как сообщалось ранее, ульяновский "Поликом" намерен запустить производство композитных материалов для нужд ОАО "РЖД", ГК "Автодор", группы "ГАЗ" и концерна "Тракторные заводы". Инвестиции в проект оценивались в 560 млн рублей.

Ульяновский завод точного литья Фонд развития промышленности ФРП Иннопром
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