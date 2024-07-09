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РФ в январе-мае снизила экспорт продукции АПК на 6,4% до $17,7 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $17,7 млрд, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($18,9 млрд). Об этом сообщается в материалах ФТС, размещенных на сайте ведомства.

Импорт этой продукции снизился на 6,2% до $14,7 млрд с $15,7 млрд за январь-май 2023 года.

Как сообщалось, в соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.

ФТС АПК
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