Биржа Гуанчжоу запустит торги фьючерсами на платину и палладий

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Гуанчжоуская фьючерсная биржа (GFEX) заявила, что планирует запустить торги первыми в Китае фьючерсными контрактами на платину и палладий, пишет South China Morning Post.

Это предоставит возможности хеджирования на внутреннем рынке, а также может поддержать инвестиционный спрос на платину в КНР.

"Наша биржа заполняет пробел на китайском рынке, предоставляя механизмы для определения внутренних цен на платину и палладий в Китае и помогая предприятиям хеджировать ценовые риски", - заявил представитель GFEX Чэнь Сюаньчэнь.

Биржа пока не установила дату начала торговли новыми контрактами.

Планируется, что они будут месячными, в отличие, например, от квартальных фьючерсов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX). Причем физические поставки платины по итогам контракта могут происходить не только в традиционной форме слитков, но и в виде порошка (платиновой губки), чего в настоящее время нет ни у одной биржи в мире.

"Возможность принимать поставки губки может изменить ситуацию для промышленных пользователей платиноидов, а также для автопроизводителей, поскольку это основная форма, которая обычно используется ими в производственных целях", - заявили во Всемирном совете по инвестициям в платину (WPIC).