РФ и Индия договорились о сотрудничестве в сфере медпрепаратов и медоборудования

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия и Индия договорились наладить системное сотрудничество в сфере разработки и поставок медицинских препаратов и передового медицинского оборудования.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Документ размещен на сайте Кремля.

Кроме того, согласно тексту, стороны условились изучить возможности открытия в России филиалов индийских медицинских организаций и привлечения квалифицированных медицинских кадров, а также усилить координацию в области медико-биологической безопасности.