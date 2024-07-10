Европейские акции закрылись в глубоком минусе, французский CAC 40 потерял 1,6%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы упали по итогам торгов во вторник.

Участники торгов оценивали итоги выборов, прошедших во Франции и Великобритании, а также заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,9% и составил 511,76 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,66%, германский DAX - на 1,28%, французский CAC 40 - на 1,56%, итальянский FTSE MIB - на 0,53%, испанский IBEX 35 - на 1,12%.

ФРС для снижения процентных ставок потребуется больше благоприятных данных о динамике инфляции, повторил Пауэлл. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к (целевым - ИФ) 2%".

Британская фармацевтическая Indivior потеряла 35,9% капитализации после ухудшения годовых прогнозов выручки и скорректированной операционной прибыли.

Котировки бумаг датской фармкомпании Novo Nordisk уменьшились на 1,9% после публикации исследования, показавшего, что ее флагманский препарат Wegovy уступает Mounjaro американской Eli Lilly в темпах и масштабах снижения веса.

Акции BP Plc подешевели на 4,3%. Нефтегазовая компания сообщила, что отразит в отчетности за второй квартал списания в размере $1-2 млрд, связанные, в частности, с сокращением производства на НПЗ в немецком Гельзенкирхене, о котором было объявлено в марте этого года.

Бумаги других нефтяных компаний региона - TotalEnergies и Equinor - потеряли в цене 2,3% и 0,9% соответственно.

Рыночная стоимость Dassault Systemes упала на 5,2%. Французский разработчик программного обеспечения для промышленного проектирования ухудшил прогноз прибыли на текущий год, сославшись на то, что клиенты откладывают заказы.

Кроме того, во Франции подешевели акции автопроизводителя Renault - на 1,3%, банков Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale - на 1,3%, 2,4% и 2,2% соответственно, производителя строительных материалов Compagnie de Saint-Gobain - на 3,1%.

Наиболее существенный прирост показали бумаги телекоммуникационной Orange и автомобильной Stellantis - на 0,5% и 0,3% соответственно.

В Германии лидерами снижения стоимости стали бумаги автопроизводителя Mercedes-Benz, которые потеряли 3,4%, а также аэрокосмического концерна Airbus (-2,8%) и химической компании Bayer (-2,7%).

При этом подорожали акции автомобильной Bayerische Motoren Werke AG - на 0,7%, военного концерна Rheinmetall - на 0,8%, производителя полимеров Covestro - на 0,9%.