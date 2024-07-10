Yokohama Rubber приблизилась к покупке сегмента крупногабаритных шин Goodyear за $1-1,5 млрд

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Японская Yokohama Rubber находится на продвинутой стадии переговоров о покупке бизнеса американской Goodyear Tire & Rubber Co. в области крупногабаритных (OTR) шин за $1-1,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На покупку OTR-сегмента претендовали и другие стороны, но в итоге они вышли из переговоров.

По данным одного из источников, Yokohama обсуждает с банками финансирование сделки.

Goodyear в ноябре 2023 года заявляла о планах активно изучать стратегические альтернативы для своего химического бизнеса, бренда шин Dunlop и OTR-сегмента.

Крупногабаритными шинами оснащается строительная и портовая техника, а также техника для горнодобывающей промышленности и других отраслей.