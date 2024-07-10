Капитализация российского рынка акций в среду снизилась на 2,34%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в среду на "Московской бирже" составила 54,986 трлн рублей ($624,814 млрд по официальному курсу Банка России).

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 1319,439 млрд рублей, или на 2,34%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (7,273 трлн рублей), "Роснефть" (5,668 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,869 трлн рублей).

На 29 декабря 2023 года капитализация составляла 56,909 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 3,38%.