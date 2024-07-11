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ЦБ РФ в 2025 году введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк России с 1 апреля 2025 года вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, к которой будут относиться инвесторы без опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Согласно опубликованному указанию ЦБ, для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. "При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом", - отмечает регулятор.

Кроме того, Банк России изменил для всех категорий клиентов порядок расчета нормативов покрытия риска, распространив их действие и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок подпадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы.

"Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле", - добавил ЦБ.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

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