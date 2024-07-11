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МТС в I квартале нарастила выручку на 17,4% - до 161,3 млрд рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" по итогам I квартала 2024 года нарастило выручку на 17,4% - до 161,3 млрд рублей, сообщила компания.

OIBDA группы в отчетном периоде выросла на 4,8% - до 59,1 млрд рублей.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - накануне опрошенные аналитики ожидали выручку в размере 160,8 млрд рублей. При этом они рассчитывали на OIBDA практически в 60 млрд рублей.

В МТС динамику выручки объясняют ростом доходов всех бизнес-направлений (базовые телеком-услуги, розничный бизнес, МТС банк, рекламный бизнес). Рост OIBDA обеспечили результаты сегментов телеком, финтех и медиа, тогда как сдерживающим фактором выступили расходы на рекламу и маркетинг экосистемы, стоимость фондирования в финтехе, затраты на развитие продуктов экосистемы.

Выручка МТС от услуг связи в отчетном квартале выросла на 7,9% - до 112,1 млрд рублей - за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг в B2C на 7,2% и в B2B на 16,2%. Трехмесячная абонентская база МТС при этом выросла до 81,3 млн пользователей против 79,8 млн в I квартале 2023 года.

Рост выручки рекламного бизнеса составил 52,9% - до 11,2 млрд рублей - показатель обеспечили расширение продуктового портфеля, наращивание рекламного инвентаря, рост клиентской базы.

Доходы от банковских услуг увеличились на 57,3% - до 29,6 млрд рублей - за счет увеличения розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов.

Продажи телефонов и аксессуаров выросли на 25,8% - до 13,3 млрд рублей. В отчетном периоде МТС сократила количество салонов продаж почти на 17% год к году.

Количество экосистемных клиентов МТС достигло 14,7 млн пользователей - год к году показатель увеличился на 5,6% (пользователи двух и более услуг и сервисов, а также активные пользователи подписки Premium). При этом количество клиентов, использующих четыре и более продуктов экосистемы, увеличилось на 26%.

Чистая прибыль МТС в I квартале 2024 года составила 39,5 млрд рублей, показав рост в 3 раза за счет бизнес-результатов, эффекта от продажи бизнеса в Армении и положительной переоценки ценных бумаг и валют.

Компания нарастила CAPEX на 69% - до 29,4 млрд рублей, в связи с инвестициями в телеком-инфраструктуру и быстрорастущие цифровые направления.

Компания по итогам квартала получила отрицательный свободный денежный поток без учета банковской деятельности в 0,5 млрд рублей (против положительного показателя в 20,6 млрд рублей годом ранее) за счет роста CAPEX и инвестиций в развитие команд.

На 31 марта чистый долг МТС составил 458,8 млрд рублей, показав рост на 21% по отношению к I кварталу 2023 года.

МТС
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