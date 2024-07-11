"Самолет Плюс" в ходе pre-IPO планирует привлечь 0,8 млрд рублей

IPO намечено на начало 2026 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сервис квартирных решений "Самолет Плюс", входящий в группу "Самолет", начинает сбор заявок в рамках pre-IPO на платформе Zorko, планирует привлечь до 825 млн рублей, сообщила компания.

По информации на платформе, весь бизнес "Самолет Плюс" оценен в 20 млрд рублей. Исходя из этого, в ходе раунда компания планирует продать около 4% акций. Цена размещения - 275 рублей за одну акцию.

Сбор заявок будет продолжаться по 26 июля, но может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.

Возможность стать акционером компании в рамках pre-IPO имеют, в том числе неквалифицированные инвесторы, если объем инвестиций составит до 600 тыс. рублей. Поскольку у Zorko есть соглашение с МосБиржей, акции будут доступны к обращению на внебиржевом рынке через брокеров.

Как рассказал "Интерфаксу" основатель и председатель совета директоров "Самолет Плюс" Дмитрий Волков, предложение состоит из акций допэмиссии, привлеченные средства компания направит "на ускорение темпов роста", а также, добавляет "Самолет" в пресс-релизе, развитие технологической платформы и увеличение доли на рынке недвижимости и смежных рынках.

IPO на МосБирже запланировано на начало 2026 года. Структура предложения пока не определена, но, вероятно, это будет более крупный пакет, отметил Волков. "Я свои акции во время IPO не планирую продавать", - заверил он.

В 2026 году, прогнозирует "Самолет Плюс", доля компании на рынке недвижимости по сделкам достигнет 35%, по выручке сервис выйдет на 32 млрд рублей по данным управленческой отчетности, по EBITDA - на 11 млрд рублей против 8 млрд рублей и 1 млрд рублей в текущем году. Долг сократится с текущих 9,1 млрд рублей (полностью представлен задолженностью перед основным акционером, "Самолетом") в пессимистичном сценарии до 2-3 млрд рублей, в оптимистичном - до нуля.

"У нас есть большая задача - в 2026 году сделать IPO. Для решения этой задачи мы изначально, создавая еще в 2022 году компанию, начали выстраивать ее периметр как компании, которая когда-то должна стать публичной", - рассказал Волков.

"Самолет Плюс" - это платформа для сделок и сопутствующих услуг в недвижимости, включая куплю-продажу, аренду, улучшения (ремонт и мебель), финансовые услуги и так далее.

Основным акционером компании "Самолет Плюс" с долей 93% накануне pre-IPO является девелопер "Самолет", Волкову принадлежит 5%, CEO Александру Попову - 2%.