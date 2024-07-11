Рынок акций РФ в четверг превысил 2990 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (цена Brent вечером поднялась выше $85,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2990 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+5,3%) и расписками Ozon (+5,2%), в аутсайдерах выступили бумаги Сбербанка (-6,4%) после отсечки на бирже годовых дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2992,21 пункта (+0,6%, в начале сессии индекс падал в район 2900 пунктов на отсечке Сбербанка), индекс РТС - 1071,29 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составил 87,988 руб. (+13,29 копейки).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+5,3%), расписки OZON (+5,2%), бумаги ПАО "Полюс" (+4,5%), "РусГидро" (+3,2%), "НЛМК" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +3,6% "префы"), "ТКС Холдинг" (+2,5%), "Московской биржи" (+2,2%), "Роснефти" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Магнита" (+1,8%), "МТС" (+1,6%), Polymetal (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), ОК "Русал" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Норникеля" (+0,6%), АФК "Система" (+0,3%).

Подешевели акции Сбербанка (-6,4% и -6,6% "префы"; выплаты за 2023 год составят 33,3 рубля на акцию каждого вида), также без дивидендов в четверг торговались акции "ФосАгро", которые смогли быстро закрыть "гэп" - бумаги выросли на 0,4% (до 5618 рублей; выплаты за IV квартал 2023 года - 294 рубля на акцию).

Снизился курс акций "Интер РАО" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, дивидендный "гэп" в тяжеловесных акциях Сбербанка в первой половине дня увел индекс МосБиржи к 2901 пункту, после чего бенчмарк перешел к активному восстановлению, приблизившись к 3000 пунктам. Ощутимый рост показали акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", оказавшие поддержку индексу.

Сырьевые цены подросли на фоне спада доллара на мировом рынке - нефть Brent вернулась выше $85 за баррель. Поводом к снижению индекса доллара DXY к 104 пунктам стала позитивная статистика по потребительской инфляции в США, темпы которой замедлились в июне до 3,0% г/г после майских 3,3% (цены замедлились сильнее прогнозных 3,1%).

В конце недели будут опубликованы данные по торговому балансу КНР. Картину инфляции в США дополнит индекс цен производителей за июнь. Пятница - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Магнита" за 2023 год. В пятницу покупательская активность может быть традиционно пониженной, однако в случае развития ценового роста в сырьевых активах возможно закрепление индекса МосБиржи выше 3000 пунктов. Прогноз на 12 июля - 2975-3075 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, рынок акций РФ днем переломил негативную динамику и вышел в "плюс", но индекс МосБиржи немного не дотянул до рубежа 3000 пунктов. Позитивная динамика большинства "фишек" была обусловлена повышением оптимизма на глобальных рынках и назревшей коррекцией после волны снижения ранее.

На глобальных рынках наблюдается позитивная динамика после публикации хороших данных по потребительской инфляции в США, снижение которой говорит о возможном смягчении монетарной политики ФРС уже в этом году, что должно позитивно отразиться на мировой экономике. Позитивные новости также пришли от МТС, которые отчитались по МСФО за I квартал 2024 года: выручка выросла на 17,4% г/г (до 161,3 млрд рублей), чистая прибыль выросла в 3 раза (до 39,5 млрд рублей) за счет бизнес-результатов, эффекта от продажи бизнеса в Армении и положительной переоценки ценных бумаг и валют. В четверг последний день с дивидендами торговались акции "Башнефти", в пятницу на Мосбирже ожидается снижение этих бумаг.

После прохождения периода дивидендных отсечек ожидается, что индекс МосБиржи продолжит консолидацию в рамках диапазона 3000-3300 пунктов. Более значительный рост будет сдерживаться высокими процентными ставками, которые стимулируют инвесторов вкладывать деньги в долговой рынок. Стоит также отметить, что боковик на российском рынке акций - это характерное явление для летнего сезона.

Несмотря на неизменность ключевой ставки, доходности локальных облигаций продолжают рост, поскольку ЦБ РФ не только дал сигнал на еще более длительный срок поддержания жестких денежно-кредитных условий, но и на вероятное дополнительное повышение ключевой ставки. Ожидается, что регулятор может поднять ставку до 18% на ближайших заседаниях. С учетом того, что долговой рынок еще не в полной мере отразил в котировках такое повышение ставки, рост доходностей на рынке облигаций может продолжиться, полагает Обухов.

Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, в США прогресс в замедлении инфляции, затормозившийся в начале года, в апреле возобновился, а в мае и июне усилился. Это должно придать дополнительной уверенности ФРС в устойчивости тренда, учитывая недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что последние данные по инфляции обнадеживают, но необходимо увидеть больше "хороших данных", чтобы укрепить уверенность в возвращении инфляции к цели в 2% - только тогда ФРС сможет приступить к снижению процентной ставки, которая сейчас находится на максимуме за 23 года (5,25-5,5% годовых). Также Пауэлл отметил, что ФРС начнет снижение ставки до того, как инфляция опустится ниже 2% (в мае таргетируемые ФРС показатели инфляции PCE и Core PCE составили 2,6%), экономика США уже не "перегрета" и риски для ФРС со стороны инфляции и рынка труда (где безработица повысилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1%) стали примерно сбалансированы.

Ближайшее заседание ФРС состоится 30-31 июля. С учетом данных по инфляции и рынку труда, возможно, регулятор смягчит риторику, более явно указав на возможное первое снижение ставки в сентябре. Во всяком случае, после выхода данных по инфляции рынок повысил оценку вероятности того, что ставка будет снижена с текущего уровня в сентябре, до более чем 90% (днем ранее вероятность оценивалась в 75%). Фьючерсы CME предполагают, что с вероятностью более 85% ставка до конца года будет снижена на 50-75 б.п. от текущего уровня. Впрочем, до заседания ФРС 17-18 сентября должны выйти еще 2 отчета по инфляции и рынку труда, напомнила Беленькая.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг отскочил от годовых минимумов на технических факторах, сумев отыграть все утренние потери после дивидендной отсечки по Сбербанку.

Коррекционные покупки у локальных минимумов наблюдались по широкому спектру акций. Ощутимо выросли расписки "Эталона" (+11%), отступившие от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года после публикации данных о скачке продаж девелопера за I полугодие текущего года в 2,1 раза в годовом выражении (до 384,6 тыс. кв. м), при увеличении стоимости заключенных договоров в 2,3 раза (до рекордных 78,6 млрд руб.) В "Эталоне" в качестве важных драйверов роста продаж отмечают расширение географии бизнеса и развитие собственных программ платных рассрочек до ввода объектов в эксплуатацию при исторически низкой доле ипотечных сделок (во II квартале текущего года доля ипотеки составила 45%). Кроме того, в компании обозначили планы по расширению присутствия к 2026 году до 15 регионов, что должно позволить увеличить объем строительства и выручки более чем в два раза, в то время как понижение ключевой ставки на горизонте до 2026 года, по оценкам "Эталона", дополнительно поддержит динамику финансовых показателей. Таким образом, фундаментальные среднесрочные и долгосрочные перспективы застройщика скорее выглядят оптимистичными, несмотря на отмену программ льготной ипотеки. Ограничивающим фактором для инвестиционного интереса к "Эталону" при этом все еще выступает отсутствие дивидендов, полагает Кожухова.

Акции "Магнита" в пятницу последний день будут торговаться с дивидендами за 2023 год в размере 412,13 руб. на бумагу с доходностью 6,7%. Акции Сбербанка (295,3 рубля) упали после дивидендной отсечки за 2023 год, но уже начали закрывать образовавшийся "гэп", для чего им потребуется вернуться немногим выше 314 руб.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI торгуются выше отметок $84,9 и $81,1 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок на данный момент демонстрирует желание вернуться к повышению после нисходящей коррекции. Ежемесячный отчет МЭА в четверг при этом показал снижение прогноза по росту спроса на нефть в текущем и следующем году до чуть менее 1 млн б/с. В организации также ожидают дефицита на рынке во II полугодии текущего года. Указанные факторы скорее подтверждают умеренно "бычий" сценарий для цен на ближайшие месяцы, особенно на IV квартал, когда страны ОПЕК+ начнут постепенно отказываться от добровольных ограничений по нефтедобыче, считает аналитик.

В США инвесторы в четверг фиксируют прибыль, несмотря на обнадеживающие инфляционные сигналы. Грядущий сезон квартальных отчетностей при этом может нести в себе понижательные риски для перегретого американского рынка. Индексы МосБиржи и РТС отвоевали долгосрочные поддержки 2960 пунктов и 1060 пунктов соответственно. Способность завершить неделю выше указанных значений подтвердит вероятность развития коррекционного роста как минимум в район 3110 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) по рублевому индикатору в рамках восстановления от достигнутых минимумов. Более стабильное улучшение настроений в РФ может наблюдаться ближе к осени, после учета в ценах основных негативных экономических факторов и на фоне подготовки к выплате промежуточных дивидендов за текущий год, считает представитель "Велес Капитала".

Аналитики Промсвязьбанка отметили рост акций "Аэрофлота" на фоне улучшения операционных показателей.

Пассажиропоток "Аэрофлота" (55,48 рубля) в l полугодии вырос на 21,4% г/г: на внутренних линиях число пассажиров выросло на 15,5% г/г (до 19,4 млн человек), на международных линиях на 45,8% г/г (до 6 млн человек). Положительную динамику поддержал активный рост внутреннего турпотока с начала года. В весенне-летний период "Аэрофлот" ввел дополнительные рейсы в туристические центры, что повышает и перевозную емкость пассажиров. Продолжается восстановление спроса и по международным линиям.

Операционные результаты оказались сильными, акции компании реагируют ростом на эти новости. Ключевой фактор - крупный самолетный парк: растет количество воздушных судов, выведенных из иностранных реестров, организуются поставки новых российских самолетов. Также действует поддержка со стороны государства. Эти факторы будут способствовать дальнейшему улучшению производственных и финансовых показателей авиакомпании. Текущая целевая цена по акциям "Аэрофлота" - 72 руб. за штуку, полагают аналитики Промсвязьбанка.

Зарубежные рынки акций

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,4-0,7%), но наметилась коррекция в США (S&P500 и Nasdaq к 18:50 МСК просели на 0,8-1,8%, Dow подрос на 0,3%).

Банк Южной Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, регулятор не меняет ключевую процентную ставку по итогам двенадцатого заседания подряд.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,2%. В мае в помесячном выражении также был отмечен рост на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 3,3% в мае. Аналитики в среднем оценивали июньскую инфляцию также на уровне 3,1%, по данным Bloomberg.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 17 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 235 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали 236 тыс.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к росту после локальной коррекции, поддержку продолжила оказывать статистика о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $85,52 за баррель (+0,5% и +0,5% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $82,64 за баррель (+0,7% и +0,9% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей (максимальное повышение за полгода).

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики Macquarie ожидали уменьшения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "ТГК-14" (+18,9%), ПАО "Россети Сибирь" (+14,9%), ПАО "Лензолото" (+11,1% и +6,6% "префы"), расписки "Эталона" (+11%), акции SFI (+9,3%), ПАО "Россети Юг" (+9,3%), "ТГК-2" (+9%), МКФ "Красный Октябрь" (+8,7%), ПАО "Россети Кубань" (+8,4%), "Соллерса" (+7,9%), расписки HeadHunter (+7,7%), Globaltrans (+7,5%).

Девелопер Etalon Group в I полугодии 2024 года увеличил продажи в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 78,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости вырос в 2,1 раза и составил 384,6 тыс. кв. метров.

Просели акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,4%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-2,8%), ПАО "Южный Кузбасс" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 124,88 млрд рублей (из них 45,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,95 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,95 млрд рублей на акции "Газпрома").