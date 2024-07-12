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Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса в I полугодии вырос на 62%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам I полугодия вырос на 62%, до 4,1 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении "Корпорации МСП" (осуществляет мониторинг закупок крупнейшими госкомпаниями у субъектов МСП).

"В сравнении с I полугодием прошлого года за шесть месяцев текущего года зафиксирован рост суммы закупок у МСП почти на 1,6 трлн, до более чем 4,14 трлн рублей", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Корпорации МСП" Александра Исаевича.

При этом Исаевич отметил, что за первые шесть месяцев текущего года вырос не только объем закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса, но и число субъектов МСП, с которыми эти компании заключили договоры. По данным корпорации, в I полугодии поставщиками госкомпаний стало 143 тыс. субъектов МСП, что на 21% больше аналогичного показателя 2023 года.

В материалах корпорации отмечается также, что в отчетном периоде кратно вырос объем договоров, заключенных госкомпаниями с субъектами МСП на поставку ряда товаров, работ и услуг. В том числе услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием (рост в 33 раза), услуг по уходу с обеспечением проживания (в 16 раз).

Как сообщалось, на крупнейшие госкомпании федерального (2,9 тыс. компаний) и регионального (8,8 тыс. компаний) уровней приходится большая часть закупок госкомпаний у малого бизнеса. В отношении этих заказчиков "Корпорацией МСП" и региональными органами власти проводится мониторинг их закупок у субъектов МСП. Эти крупнейшие госкомпании в I полугодии 2023 года заключили более 480 тыс. договоров на приблизительно 2,6 трлн рублей, тогда как все госкомпании заключили с малым бизнесом около 720 тыс. договоров на 3,3 трлн рублей.

По действующему законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема требуется выделить на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.

Корпорация МСП
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