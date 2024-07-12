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Европейская MET Group будет 10 лет закупать СПГ у Shell на базисе FOB

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Швейцарии европейская энергетическая MET Group заключила 10-летнее соглашение с британско-нидерландской Shell о закупке сжиженного природного газа на условиях FOB (Free-On-Board). Об этом сообщила пресс-служба MET Group.

Основной целью группы в сообщении названо снабжение ее европейских клиентов американским СПГ. Долгосрочный контракт с Shell поможет MET Group обеспечить надежность поставок СПГ как собственным газовым электростанциям, так и энергоемким промышленным компаниям, малым и средним предприятиям, домашним хозяйствам. Закупка СПГ у Shell также позволит MET Group расширить географию ее деятельности на новые регионы, например, Азию, говорится в пресс-релизе.

"Мы занимаем разнообразные позиции в европейском сегменте сбыта, опираясь на портфель регазификационных мощностей по всей Европе и оптимизируя наши потребности в сбыте с помощью гибких источников поставок. В качестве следующего шага мы заключили долгосрочное соглашение на условиях FOB, что позволит нам диверсифицироваться на мировом рынке СПГ", - объяснил генеральный директор MET International AG Дьёрдь Варга.

MET Group имеет долгосрочные бронирования регазификационных мощностей в Германии, Хорватии и Испании и за последние несколько лет импортировала СПГ в 8 разных стран, включая Грецию, Италию, Хорватию, Испанию, Великобританию, Бельгию, Германию и Финляндию. В 2023 году MET поставила в Европу более 30 грузов СПГ.

В 2023 году консолидированная выручка от продаж MET Group составила 24,5 млрд евро, при этом общий объем реализации природного газа составил 88 млрд куб. м, а общий объем реализации электроэнергии - 68 ТВт.ч.

MET Group - интегрированная европейская энергетическая компания со штаб-квартирой в Швейцарии, имеющая активы на рынках природного газа и электроэнергии и представленная в 15 странах через дочерние компании. МЕТ Group присутствует на 30 национальных газовых рынках и в 39 международных центрах торговли, в том числе на рынках конечного потребителя в Хорватии, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Испании.

MET Group начала свою деятельность в Венгрии в 2007 году, сосредоточившись на торговле природным газом.

Shell СПГ Швейцария Венгрия MET Group
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