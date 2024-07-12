Gaming & Leisure Properties купит активы оператора казино Bally's на $1,6 млрд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американский инвестиционный траст недвижимости (REIT) Gaming & Leisure Properties (GLPI) согласовал основные условия сделки по покупке ряда активов оператора казино Bally's примерно за $1,585 млрд с последующей сдачей в аренду продавцу (обратный лизинг), говорится в пресс-релизе траста.

В частности, GLPI купит казино в Канзас-Сити (штат Миссури), отель-казино в Шривпорте (Луизиана) и земельный участок под казино в Чикаго (Иллинойс), а также предоставит финансирование для строительства чикагского игорно-развлекательного курорта Bally's, который планируется вывести на биржу.

Закрытие транзакций по первым двум активам ожидается в четвертом квартале.