"Роснано" досрочно выплатило банкам 80% "исторического" долга с дисконтом 20%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Роснано" досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20%, сообщили "Интерфаксу" в компании.

С учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении размер дисконта составил 40%, уточнили в компании. Сумму выплат в "Роснано" не назвали.

Выплата была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов, "доведенной до приемлемого уровня зрелости", добавили в компании.

"Роснано" в апреле договорилось с банками-кредиторами ("Совкомбанком", "Промсвязьбанком", а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия") о 20%-ном дисконте при досрочном погашении долга, стоимость обслуживания которого превышала 12 млрд рублей в год.

Представитель компании рассказал, что основные причины формирования задолженности были выявлены в ходе финансового аудита в 2021 году, среди них - "манипуляции с отчетностью, система управления и долговое финансирование венчурной деятельности".

По его словам, "Роснано", изначально созданное для ускоренной коммерциализации научных разработок, "стало объектом экспериментов по внедрению рыночных инструментов и интеграции в мировое технологическое сообщество".

"В результате собственный капитал компании был замещен финансированием Сбербанка , а инвестиционный портфель размещен преимущественно в иностранных юрисдикциях", - сказал представитель компании.

"Выявленный в ходе ревизионных и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскиваться в ближайшее время в рамках уголовных дел или восстанавливаться в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами", - заявили в компании, не уточнив деталей этих дел, их фигурантов, а также имен партнеров.

"Роснано" неоднократно предупреждало о риске возникновения признаков банкротства, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. С 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил "Интерфаксу" близкий к компании источник.

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема была обеспечена госгарантиями. Из этого долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты, говорил "Интерфаксу" управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов.

Новый инвестиционный цикл

Расплатившись с кредиторами, "Роснано" запускает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. Планируется, что он будет базироваться на научно-технических заделах как самого "Роснано", так и партнерских научных и образовательных организаций, сообщили в компании.

Созданные в компании центры компетенций, поддерживающие проекты на ранних стадиях развития, станут "точками сборки" для дальнейшей интеграции этих проектов в отраслевые структуры в области водоподготовки, энергетики, новых материалов, экологии и телекома.

Перспективная фаза стратегии компании (2025-2030 годы) предполагает формирование прототипов новых межсекторальных отраслей, создание альтернативных технологий, восстановление и создание новых научных школ, поощрение массового изобретательства и рационализаторства. Главными партнерами по перспективной фазе станут Курчатовский центр, ИТМО, Фонд перспективных исследований и "Сколтех".

В качестве источника финансирования предполагается использовать преимущественно частные инвестиции и собственные средства управляющих партнеров. Партнерства будут строиться в форме договоров инвестиционного товарищества или на базе традиционных акционерных инструментов. В дальнейшем планируется пилотирование новых форм - например, ДАО (децентрализованная автономная организация -ИФ), сообщили в компании.

На ранних стадиях проектов "Роснано" будет выполнять роль контролирующего акционера и управляющего партнера с постепенным, по мере созревания и отраслевой интеграции, выходом компании из проекта в пользу менеджмента и массового инвестора.

Нематериальные активы (такие, как интеллектуальная собственность, деперсонализированный бренд, репутация обновленной команды и платформы) будут переоценены в течение 2024 - 2025 годов.

Кроме того, в конце пятилетнего цикла будет скорректирован капитал "Роснано". В случае успеха управляющим партнерам будут предлагаться опционы на доли в бизнесах при условии их пропорционального разделения рисков на всех стадиях проекта с инвесторами.