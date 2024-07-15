Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 0,6%, Dow превысил 40 тыс. пунктов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальные отчеты крупных банков, открывшие очередной сезон отчетности.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%.

Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в Штатах в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь находится на минимальном уровне за восемь месяцев (с ноября 2023 года).

Эксперты в среднем ожидали повышения до 68,5 пункта, по данным Trading Economics.

Рыночная стоимость Bank of New York Mellon выросла на 5,2% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший в мире банк-кастодиан в апреле-июне нарастил чистую прибыль на 9%, выручку - на 2,1%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогноз рынка.

Поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal Co. увеличил капитализацию на 2%. В минувшем квартале компания снизила чистую прибыль на 1,8%, но выручка повысилась на аналогичную величину. Оба показателя почти совпали со средним прогнозом экспертов.

Капитализация Ryder System увеличилась на 3% после повышения дивидендов транспортно-логистической компании на 14%.

Цена бумаг Tesla также поднялась на 3%. UBS ухудшил рекомендацию по ним до "продавать", но повысил их прогнозную цену.

Акции Citigroup Inc. подешевели на 1,8%, несмотря на позитивную отчетность. Банк, входящий в тройку крупнейших в США, во втором квартале увеличил чистую прибыль на 10,4%, выручку - на 3,6%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Также стало известно, что Citi выплатит главе банковского направления Вишвасу Рагхавану вознаграждение в виде акций более чем на $40 млн.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. потеряли в цене 1,2%, хотя чистая прибыль крупнейшего американского банка по объему активов в прошлом квартале выросла на 25%, выручка - на 22% и превысила прогноз.

Wells Fargo & Co. за тот же период получил выручку и чистую прибыль, которые также превзошли ожидания, но чистый процентный доход их не оправдал. Котировки акций банка упали на 6%.

Телекоммуникационный гигант AT&T Inc. потерял 0,3% рыночной стоимости на новостях об утечке данных учета звонков и СМС почти всех его сотовых абонентов.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,62% и составил 40000,9 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,55% - до 5615,35 пункта.

Nasdaq Composite набрал 0,63% и достиг 18398,45 пункта.

За неделю Dow прибавил 1,6%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 0,2%. Последний индекс растет уже шесть недель подряд - это его самая длинная серия в плюсе с декабря прошлого года.