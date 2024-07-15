DNB AM во II квартале продала акции Nvidia, удвоила долю в Intel

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - DNB Asset Management, инвестиционное подразделение крупнейшего банка Норвегии, во втором квартале продала 908 тысяч акций Nvidia Corp., сократив свой пакет в американской компании до 9,3 млн бумаг, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

При этом DNB AM купила 3,3 млн бумаг Intel Corp., увеличила свою долю в компании более чем вдвое - до 5,7 млн акций.

Также инвестфирма приобрела 605,94 тысячи акций Apple Inc. и 149,25 тысячи акций Tesla. Теперь она владеет 4,2 млн бумаг первой компании и 748,86 тысячи бумаг второй.

Объем активов под управлением DNB AM составляет около $88 млрд.

Котировки акций Nvidia с начала 2024 года взлетели в 2,6 раза (на 161%), Apple - на 19,7%, в то время как Intel - упали на 31,4%. Цена бумаг Tesla практически не изменилась. Фондовый индекс S&P 500 прибавил 17,7% за этот период.