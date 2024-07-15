Денежные переводы из РФ в Грузию в I полугодии упали в 3,5 раза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сумма денежных переводов в Грузию из РФ в первом полугодии составила $321,8 млн. Это в 3,5 раза меньше, чем годом ранее (более $1,1 млрд), в том числе в июне – $48,84 млн (снижение в 2,6 раза г/г). Об этом свидетельствуют статданные, опубликованные Нацбанком страны.

На втором месте по сумме денежных переводов в Грузию остается Италия – в январе-июне поступило $275,8 млн (рост на 9,6%), в том числе в минувшем месяце – $46 млн (рост на 6%), на третьем – США - $266,5 млн (рост на 32,8%) и $48 млн (рост на 22%) соответственно.

Всего денежные переводы в Грузию из других стран в январе-июне 2024 года составили $1 млрд 656,3 млн, сократившись на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне объем денежных переводов уменьшился на 20,9% к тому же месяцу 2023 года, до $281,1 млн.

В 2023 году объем денежных перевод из-за рубежа в Грузию составил $4,1 млрд, сократившись на 6,8% к предыдущему году. В том числе поступления из РФ упали на 27,5% до $1,5 млрд. В 2022 году денежные переводы в Грузию составили около $4,4 млрд (рост в 1,9 раза), в том числе из России поступило порядка $2,07 млрд (рост в 5,8 раза).